《聲夢》大熱炎明熹領軍出戰失準 姚焯菲表現出色搞喊JW

【明報專訊】無綫《聲夢傳奇》上周淘汰首名學員18歲蔡愷穎後，前晚第3集，14名學員分成紅、藍兩隊，進行7場一對一PK賽，最後總分數較低的一隊會有學員被淘汰。藍隊導師李幸倪（Gin Lee）、衛蘭、江海迦（AGA）派出隊長兼大熱炎明熹出戰首場賽事，紅隊導師周柏豪、王灝兒（JW）及泳兒就派出冼靖峰迎戰。炎明熹與冼靖峰分別選唱《花無雪》及《幸福之歌》，水準穩定，但未能感動評審之一的郭偉亮，他稱炎明熹的咬字有待改進。炎明熹最後以1分之差，12分對13分輸給冼靖峰。

紅隊三局全勝領先

第二回合藍隊的孫漢霖獻唱《Full Moon Party》對紅隊潘靜文（Sherman）唱《忍》。Sherman上次表演差得8分，大會安排《忍》的原唱林欣彤為她排練，結果表現好，以14分對11分唱贏孫漢霖。

第3回合藍隊林智樂以一曲《郵差》對戰姚焯菲的《逃生門》。姚焯菲在JW指導下表現出色，泳兒及原唱JW聽到流眼淚；姚焯菲以大比數18分對7分勝出。3個回合都是紅隊獲勝，暫時以45分比30分領先藍隊。姚焯菲事後在社交網說收到好多鼓勵留言及信息，多謝支持，她知道還有好多地方要改善，會繼續努力，紅隊一齊加油。

娛樂組