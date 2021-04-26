懶理入圍奧斯卡 尹汝貞呻「攰爆」 宋慧喬：她比年輕人更酷

【明報專訊】第93屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間今早舉行，現年73歲的尹汝貞有望憑《農情家園》成為史上首位榮膺最佳女配角的韓國藝人，當地電視台為她製作特輯《尹故事》，邀請圈中後輩包括宋慧喬、李瑞鎮及李政宰等，分享彼此相處之道。曾經合演韓片《黃真伊》的喬妹大讚尹汝貞「比年輕人更酷，思想更前瞻」；當她得悉對方入圍奧斯卡，即興奮得以短訊道賀，對方僅回覆一句「攰爆」，令她哭笑不得。

尹汝貞憑《農情家園》扮演美國新移民，先後贏得數十獎項，包括以首名韓國女星身分，連奪美國演員公會（SAG）及英國「奧斯卡」（BAFTA）最佳女配角獎，今日亦會出席奧斯卡頒獎禮，跟《絕望者之歌》格蘭高絲（Glenn Close）、《爸爸可否不要老》奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、《曼克》雅曼達施菲（Amanda Seyfried）及《波叔出城2》瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova）爭取同一演技獎項，被視為得獎熱門。

合演《黃真伊》成忘年之交

為了替尹汝貞出戰奧斯卡打氣，韓國有線頻道OCN前晚播出特輯《尹故事》，請來《農情家園》扮演女兒的韓藝璃、《黃真伊》拍檔宋慧喬、《尹食堂》李瑞鎮，以及全度妍、李政宰、文素利、李順載及金永敏等，逐一分享他們跟尹汝貞相知相交的往事。

過去甚少亮相同類節目的宋慧喬，為了支持尹汝貞，不惜在拍攝新劇《現在分手中》期間抽空錄影，間接令到她的新劇造型提早曝光。二人因合演2007年上映韓片《黃真伊》而成為忘年之交，偶爾相約見面，喝紅酒聊人生，「每次約會總是笑個不停，害我臉上的八字紋變得愈來愈深，所以只能偶然碰面」，喬妹開玩笑說。

談到尹汝貞被外國傳媒捧為「奪金」大熱，宋慧喬表示奧斯卡公布入圍名單當日，得悉對方榜上有名，興奮得全身雞皮疙瘩，隨即發短訊道賀：「恭喜你，真的替你感到高興。」剛完成海外拍攝工作，回國接受隔離的尹汝貞冷冷回應：「我現在攰到爆。」令她哭笑不得，但亦心知肚明，這個才是尹汝貞的招牌式對答風格。

在宋慧喬眼中，尹汝貞雖然年紀比她大，但她的思想比年輕人更前瞻，「所以我覺得她很酷，比任何人都要有型，相比之下，我反而更像一個長者」。