【開箱】《東城夢魘》 公私兩煩的好心女警 琦溫絲莉勢爭視后

【明報專訊】現年45歲金像影后琦溫絲莉（Kate Winslet）年少成名，前後七度角逐奧斯卡演技獎項，卻甚少拍劇，對上一次已是10年前的《慾海情魔》（Mildred Pierce），一出手即盡攬金球、艾美兩視后寶座。她主演的新劇《東城夢魘》（Mare of Easttown）剛於本月18日在HBO Go首播，全劇7集，香港時間每周一早上播出最新一集。

少女失蹤案未破 小鎮再現兇案

《東城夢魘》編劇畢恩祖斯比（Brad Ingelsby）執筆的電影《球轉人生》（The Way Back），賓艾費力（Ben Affleck）主演，去年上映時評價不俗；《東》劇導演克格蘇保（Craig Zobel）亦拍過《獵逃生死戰》等電影，經驗豐富。除了琦溫絲莉外，《幕後嫌疑犯》佳皮亞斯（Guy Pearce）、《變種特攻：黑鳳凰》伊雲彼得斯（Evan Peters）等亦有份參演。故事講述琦溫絲莉飾演的Mare是，賓夕法尼亞州小鎮東城的刑警，一年前少女Katie失蹤，至今未能破案，少女母親Dawn在電視露面，重提事件，給警方壓力，Dawn同時是Mare的高中同學，郡警局決定派員協助Mare處理這宗少女失蹤案。另一方面，鎮上一名年輕媽媽Erin，為了兒子耳朵頑疾問題，跟兒子爸爸Dylan爭執，Dylan的新歡Brianna更威脅Erin別再傳短訊給Dylan，否則對她不利。某夜Erin跟網上認識的少年到森林約會，怎料是Brianna設局，更糾眾羞辱及毆打Erin，幸路過現場的Mare女兒Siobhan出手阻止。翌日，Erin赤裸伏屍河邊，額頭有明顯傷痕，Mare奉召處理此案。

以上是《東城夢魘》的首集劇情，據悉HBO向媒體一次過發放5集內容，首播後評論幾乎一致向好，在爛番茄影評網站，超過九成好評，大部分掌聲都是給琦溫絲莉的演出，《衛報》更是5星滿分。查案劇歷來多不勝數，就算以女主角擔正的也不勝枚舉，即使聚焦一個特定地點的，也不無出色例子，《鋼琴別戀》女導演珍甘比恩（Jane Campion）炮製的《迷湖劫》（Top of the Lake），《侍女》伊莉莎伯摩斯（Elizabeth Moss）扮演的女警，在新西蘭南島調查未婚懷孕女孩失蹤案，就收視口碑雙贏。

不過也有評論指出，《東城夢魘》或更類近英國廣播公司（BBC）2014年播出的《幸福谷》（Happy Valley），後者講述約克郡受毒品禍害的城鎮，中年女警Catherine辦案出色，女兒8年前卻因姦成孕分娩後自殺，當丈夫及兒子都嫌棄女兒所誕的兒子，她一力承擔，並追查已出獄、害死女兒的疑兇下落。琦溫絲莉在《東》劇扮演的Mare也是類似角色，劇中特別以賓夕法尼亞州西南部一個小鎮為故事背景，並實地拍攝，來自英國的琦溫絲莉甚至學習當地人帶有口音的英語。首集開場已能感受到這冷清小鎮的氣氛，一排排的紅磚屋， 煙囪冒出白煙，Mare清晨被電話吵醒，原來是附近一名老婦致電求助，稱孫女洗澡時發現了一名偷窺漢，上門時孫女已遠走，Mare提醒對方有事應該打去警署而不是致電她的手機。這幕戲，小鎮人情可見一斑。

小鎮人情 戲味在細節

其後返回警署，上司告知Mare，Dawn女兒Katie失蹤案必須重啓調查，而且郡警署會派員來協助，她認為染有毒癮的Katie，可能再找不回來，也不認為外來的警察幫得上忙。接着另一居民Beth報警說有賊入屋，其實是她有毒癮的弟弟Freddie來要錢，Mare於是幫忙尋找。Freddie因為吸毒搞到妻離子散，甚至房子被切斷暖氣，迫不得已才會找Beth幫忙，Beth看到無可救藥的弟弟忍不住打他一巴掌，卻狠不下心提告，又做不出收留他。此刻的Mare如社工上身，不但吩咐見血就暈的新丁警員立刻致電有關部門，恢復Freddie家的暖氣系統，因法例規定11月至3月冬天期間不能隨便切斷供應，之後再要帶Freddie到教堂的臨時收容站，不然在這苦寒小鎮，他難以熬過冬季。

此劇首集，沒有驚天橋段，戲味卻在上述細節裏。Mare本身就面對很多問題，年少結婚，育有一子一女，兒子幾年前自殺，遺下出生不久的男嬰Drew，Mare於是跟孫兒、快將升讀大學的女兒Siobhan及母親Helen同住；令她最惱恨的是前夫Frank訂婚，她是家中最後一個人知道，而且還要成為鄰居。之後在母校籃球隊的紀念儀式後，邂逅初來埗到的作家Richard，對方很被她吸引，但Mare只當是一夜情，因這年輕祖母事忙，已很疲累。出道近30年的琦溫絲莉十分珍惜羽毛，不會隨便接戲，單看首集，幾乎每場戲都看到她的身影，而且大部分時間素顏上陣，偶爾又露出厭世表情或關切的眼神，需要的心力不少，看來下年的艾美或金球獎，她大有機會再逐視后殊榮。