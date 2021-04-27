尹汝貞奪女配 韓國藝人零的突破

【明報專訊】73歲資深女星尹汝貞憑《農情家園》大熱奪得最佳女配角，成為奧斯卡史上首名奪此獎的韓國藝人。尹汝貞從《七宗罪》畢彼特（Brad Pitt）手上接過獎座。

《農情家園》講述韓裔家庭為了尋找夢想移居美國生活的故事。尹汝貞在戲中飾演應女兒要求，從韓國遷居美國照顧兩名孫兒的婆婆。尹汝貞已先後在歐美奪得多個最佳女配角獎，包括美國獨立精神電影、美國演員公會及「英國奧斯卡」BAFTA，昨日她再擊敗《波叔出城2》瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova）、《絕望者之歌》格蘭高絲（Glenn Close）、《爸爸可否不要老》奧莉菲亞高文（Olivia Colman）及《曼克》雅曼達施菲（Amanda Seyfried），高舉小金人。

笑問老闆畢彼特在哪兒

尹汝貞從上屆最佳男配角得主畢彼特手上接過獎項，巧合的是，畢彼特創立的Plan B電影公司正是《農情家園》投資者，尹汝貞在台上第一句話就是跟畢彼特打招呼，「終於見到你了，我們拍戲的時候你在哪裏？」令台下捧腹。尹汝貞自言來自韓國，很多人說錯其名字，有人叫她「汝英」，也有人叫她「于貞」，今天她都會原諒。尹汝貞稱在亞洲生活，不敢相信能來到這兒，非常感謝奧斯卡、所有投票者、《農情家園》導演鄭一朔、演員及工作人員，「我們在拍攝過程中成為家人」。她不忘大讚其餘幾名對手，「今天我（得獎）只是比較好彩，或者美國人對韓國藝人熱情好客」。最後她感謝兩名兒子經常慫恿她出外工作才有今天的成就。

韓星紛紛恭賀

大批曾與尹汝貞合作的韓星紛紛發文道賀，包括曾合演《黃真伊》的宋慧喬、《下女》全度妍、《媽寶兄弟》李秉憲、綜藝節目《尹Stay》拍檔李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊與崔宇植、以及《解碼追兇》金惠秀、《亡途覓雪》李勝基及《屍戰朝鮮》裴斗娜等。

朴敘俊透過事務所稱一直很尊敬尹汝貞，盛讚她在《農情家園》的外婆一角，既深情又可愛。崔宇植則表示看直播時看到哽咽、衷心祝賀她得獎。全度妍透過經理人公司稱，尹汝貞得獎實至名歸，大讚對方有型，為她感到自豪。

另一方面，韓國總統文在寅昨日也在社交媒體發文祝賀尹汝貞，稱她進一步提高韓國文化與藝術的成功感，給因為疫情而疲憊不堪的巿民帶來安慰。

（第93屆奧斯卡頒獎禮）