為音樂會體重暴跌27磅 劉威煌無膽騷肌：只得一排骨

【明報專訊】劉威煌前晚為4月30日（周五）假旺角麥花臣場館舉行的音樂會綵排，雖然開騷在即，但劉威煌表示無時間緊張，因忙於為演唱會準備，單是為門票蓋章也蓋了幾日。

劉威煌表示今次開騷除了有足夠時間綵排外，最讓他開心是放寬75%入座率，「半年前諗住有100%入座率，便不用蝕錢，後來收窄至50%，我唯有白做，甚至倒貼，不過樂手全部都有人工的，但未必是市場價，現在放寬至75%，大家都開心」。會否加開一場？劉威煌稱不敢博，一場已很滿足，自己不貪心，好過開多場得30%入場率，場面冷清，若今次反應好再考慮開Part 2。他稱為準備演唱會，體重由155磅減至目前128磅，暴跌27磅，只得一排骨，所以無打算騷肌，現在都要開始養聲，說話細聲點。

暫忘喪犬之痛「盡力做好個騷」

當談到愛犬Jumbo早前不幸離世，劉威煌即神情哀傷，他表示心情一定會受影響，本來Jumbo是演唱會嘉賓，因大家都很喜歡牠，「一個月前才帶牠做全身檢查和驗血，醫生還說牠健康到爆，所以牠突然離開，我都接受不到。（可知死因？）沒有解剖，當日是工人姐姐發現，我抱起牠時已沒心跳」。劉威煌表示與愛犬互相陪伴8年，音樂會上會送歌悼念Jumbo，「我會盡力做好這個騷，因今次台前幕後有百多人，我不能自私影響到大家，希望Jumbo會守護我」。

記者：陳釗