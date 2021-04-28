金剛否認曾志偉邀回巢

金剛因有份主持曾志偉的《獎門人》系列而增加知名度。（視頻截圖）

【明報專訊】金剛跟台灣女友小嫻（黃瑜嫻）去年8月公開戀情，經常在社交平台放閃，兩人更一起做餐車生意擺檔賣雞翼。早前小嫻透露金剛的肛門有3cm「腫瘤」要做手術，擔心表示：「我願意照顧他一輩子。」經醫生檢查原來只是肛門廔管問題，「腫瘤」是發炎的「膿包」。

不過金剛與小嫻又要接受考驗，台灣傳媒報道無綫副總經理曾志偉邀金剛回港工作，屆時跟女友要分開一段時間。報道稱金剛承認跟曾志偉有接觸，未來可能跟小嫻分隔兩地工作，並說：「工作優先，有工作機會，還是得回去（香港），相信她會體諒我的。」不過細節方面仍未詳談，金剛說：「對於回香港工作沒想太多，現在看得很開，有工作就接。」

未有結婚打算

金剛和小嫻感情穩定，會否考慮結婚？他笑說：「兩個中年人拍拖，彼此很珍惜，也很開心，結婚只是儀式，珍惜當下比較重要。 」

不過昨日金剛再被傳媒追問是否回港發展，他否認並說：「暫時未收到邀請，什麼都沒確定，目前我跟小嫻還在墾丁。」金剛跟曾志偉在《獎門人》系列多次合作，2018年他跟小儀主持《街坊廚神重出江湖》後回台灣發展及照顧父親。2019年與2020年他跟ViuTV合作，先後主持《C9旅行團》與《金剛旅神團》，現在曾志偉回歸，金剛大有機會跟TVB再合作。

娛樂組