拍藝員培訓過程 王祖藍否認撞橋ViuTV 曾志偉：似《全民造星》真人騷

ViuTV花姐（圓圖）炮製的《全民造星》系列愈來愈受觀衆歡迎，更捧出多名偶像，早前她說籌備新一輯會加入戲劇元素，跟曾志偉昨日在藝員訓練班面試時所說的不謀而合，未來兩台又會有一番龍爭虎鬥？

曾志偉（左）在台上向面試者笑言，不一定揀選靚仔靚女，看他和王祖藍（右）的身形都可以了。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】無綫《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》共有1800人報考幕前，包括藝員、配音員、舞蹈藝員和動作演員，昨日有1200人首輪面試，當中年紀最小僅18歲。無綫高層曾志偉、王祖藍、曾勵珍、樂易玲及藝員訓練班校長馬浚偉出席；曾志偉在會上透露今屆藝員訓練班可能變成似《全民造星》的真人騷，拍攝學員培訓過程，亦不一定揀靚仔靚女，像他與王祖藍的身形都可以。王祖藍則表示跟《全民造星》有點不同，TVB訓練班歷史悠久，也是TVB的獨有文化。不過，ViuTV《全民造星》系列監製黃慧君（花姐）早前表示新一輯《全民造星》計劃加入更多戲劇元素；對於撞橋，網民議論紛紛。

無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉昨日率領首席創意官王祖藍、藝員訓練班校長馬浚偉、戲劇製作助理總經理曾勵珍、藝員管理及發展助理總經理樂易玲等出席《2021藝員及電視製作人員訓練班面試》；曾志偉在台上鼓勵一班面試者，他表示很開心，很久未見過多人到塞爆一廠，歡迎大家加入無綫大家庭。

不一定揀靚仔靚女

他稱今年是特別的一年，因為由王祖藍創意下，可能將今屆藝員訓練班變成好似《全民造星》的真人騷，將學員變成藝員的培訓過程呈現觀眾眼前。曾志偉又表示不一定揀選靚仔靚女，看他和祖藍的身形都可以了，叮囑面試者最緊要有信心和努力，對演藝忠誠，熱愛演戲，「努力是必需的，如果不勤力，縱使你很有藝術細胞，機會都會流失。學識做戲前，先要學識做人」。王祖藍也自嘲像他也能捱到今日，所以門檻不會很高。身為校長的馬浚偉表示公司今次投放了很多資源，希望大家珍惜，要做到虛心，對這行保持熱誠和勤力。曾勵珍亦說無論做台前還是幕後，都沒有捷徑，努力才會成功。

樂易玲稱去年已有「造星」計劃

成功炮製ViuTV《全民造星》系列的花姐早前表示，正籌備新一輯，有意加入更多戲劇元素。現在無綫打算將藝員訓練班變成真人騷，會否跟ViuTV新一輯《全民造星》相撞？樂易玲表示他們去年已有這計劃，只是當時祖藍比較忙少在港，今年對方回來便即刻向他提議，而且TVB造星都已經造了50幾年。王祖藍表示籌備中：「大家會有點不同，TVB訓練班歷史悠久，也是TVB的獨有文化。」曾勵珍強調訓練班並不是為了做騷，學員是需要有長遠發展。招募學員以年輕人為主？王祖藍笑指好像他門檻那麼低都可以，其實最緊要是想創造多些就業機會。樂易玲補充無設特定收生人數，只要合適、有天分就會給予機會。校長馬浚偉透露會對學員全方位訓練，3個月理論課程、3個月實習，他最着重紀律，要求大家認真、虛心、不遲到，這都是恩師曾勵珍所教導。

不少網民議論，有指無綫抄《全民造星》，認為沒有創意；亦有指現今很多真人騷節目，最重要看出來形式和效果。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com