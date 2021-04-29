同遊南丫島傳緋聞 不知名花有主 吳浩康讚郭思琳好女仔

【明報專訊】吳浩康與衛蘭前晚錄影《勁歌金曲》。吳浩康在節目宣傳新歌《十倍速》，講現代人為生活奔波，錯過身邊重要的人和事，「我都有錯過一些人，如前輩唐奕聰早前離去，最大感覺是我哥哥兩年前心臟病發逝世，當經歷過生離死別，發現其他事情都變得很小事」。

吳浩康早前被影到與曾參加《G-1格鬥會》的模特兒郭思琳，穿著情侶裝同遊南丫島，事後女方被爆有拍拖3年的圈外男友，吳浩康疑變「第三者」？他表示與郭思琳是朋友，現工作為先。他承認與郭思琳去南丫島，不過同行還有其他朋友，「之前有約過她一兩次，但那次（南丫島）之後就未有再約，因大家都忙，不過有聯絡。（可知對方有男朋友？）我不知，都是看她回應，她講什麼就信什麼」。問兩人可有發展機會？吳浩康讚對方是好女仔，現在不敢講絕對會還是不會，待兩人多了解、隨緣。欠什麼？他說：「她沒東西欠，是我自己問題。」

衛蘭曾有做傻事念頭

衛蘭宣傳新歌 《It's OK To Be Sad》，她表示上兩個月寫這首歌時，有3名朋友過身，其中一個媽媽更經歷囝囝自殺，很想透過這歌安慰對方。衛蘭自言雖然大家經常覺得她很開心，其實她也有不開心和恐懼的時候，例如擔心事業、無工作或唱得不好等，更自爆曾有過做傻事念頭，感恩身邊有朋友和妹妹陪伴和開解，後來發現自己所擔心的都是多餘。談到盧宛茵在《開心大綜藝》再次惡搞她？衛蘭稱不介意，覺得對方神態扮得很似，但唱歌就有點不似。

記者：陳釗