宣傳首張專輯 吳業坤甩底 谷婭溦：呢個衰人 嬲他一世

谷婭溦（右三）首次出碟，何麗全（左起）、胡蓓蔚、楊卓娜、胡曦文及林淑敏到場支持。（攝影／記者：鍾一虹）

【明報專訊】谷婭溦為首張個人專輯造勢，昨日到太子的唱片店出任一日店長，新任星夢CEO何麗全和同門歌手伍富橋現身支持外，還有好友羅天宇、趙希洛、林淑敏、胡蓓蔚、楊卓娜、名媛胡曦文（前名胡敏珊）與未婚夫、黃子恆、許家傑等圈中好友到場買碟力撐；婭溦出道6年結下人緣，處女碟又衝破重重難關面世，活動開場她已感觸落淚。

胡曦文是表姊

婭溦受訪時公開胡曦文是其表姊，對方最清楚她一路行過來不容易，見到表姊忍不住喊到妝也花了，出場前要補妝。她笑言嘉賓名單看似跟她不相識，其實她為人低調，甚少在社交網分享交友蹤迹，今次碌爆人情卡，多謝大家支持：「希洛拍緊戲、子恆忙宣傳都趕過來。」她點名指吳業坤甩底，笑言要懲罰他：「呢個衰人，說來又不來，呃我，嬲他一世，要他買10張唱片支持，才原諒他！」

她是今年首名出唱片的星夢歌手，祈求大賣，承諾唱片銷量過3000張，會請台前幕後食飯。婭溦爸爸身在北京，已答應買100張唱片，還有粉絲排隊買碟支持。她稱唱片公司大變動，面對出碟計劃數度推遲曾忐忑：「唱片封面3年前影好，但出碟期一直延期，曾擔心出碟無期，終於出到，走了重要一步。」她透露準備兩張唱片，送給星夢前CEO何哲圖和即將離任的無綫高層余詠珊，答謝他們提拔。

羅天宇因劇集《香港愛情故事》，跟唱片尾曲《哭牆》的婭溦曾拍合唱版，片段在網上反應好好，點擊突破13萬，引發他歌癮大發，近期找幾個老師學唱歌，希望提升戰鬥力，未來再找婭溦合作，希望戒甩用喉嚨聲唱歌和咬字不正的障礙。

記者：鍾一虹