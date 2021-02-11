自爆900度近視兼老花 等有白內障再矯視 50歲古天樂未打針 多毛病要問醫生

姜皓文（左）稍後往泰國拍戲，因當地疫情嚴重，太太殷寧（右）不會同行。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】古天樂、姜皓文、張建聲、王梓軒、導演周顯揚、監製杜致朗等前晚出席電影《真‧三國無双》首映禮，身在內地工作的林雪、呂良偉、劉嘉玲拍短片助陣。古仔重提3年前拍攝期間眼睛受傷，相當驚險，眼球要縫8針，幸好痊癒後沒有後遺症。他自爆有900度近視又有老花，醫生建議等有白內障問題才一次過做矯視手術；他因身體有其他毛病，未決定是否接種疫苗。

古天樂（古仔）憶述當日拍戲眼部受傷過程，表示很無厘頭，他說：「我著戲服站在綠布景前，原地跳了一跳，手上武器的尖端撞到眼睛，結果眼球要縫8針。」

古仔眼睛傷患已痊癒，不過發生意外後，眼珠流出鮮血和啫喱狀物體，情况非常危急，要立即睇醫生，他說：「眼球鏠針時不能打麻醉藥，都幾驚，醫生近距離在眼前撩吓撩吓，感覺好怪。」

唔習慣戴眼鏡

古仔稱好彩醫得及時，避免了後遺症，但都有定期做眼睛檢查，皆因他除了有900度近視，近年開始有老花，他說：「做矯視手術前，要暫停戴隱形眼鏡兩個月，我好深近視，已經好耐無戴眼鏡，突然戴眼鏡會暈，又不方便擦眼，醫生建議睇定少少，等埋將來有白內障問題，先一次過做矯視。」

家有老人 疫下少出街

疫情最近稍緩和，古仔亦重投拍戲，剛完成一部醫護題材電影，再跟林家棟合作《惡行之外》，他笑稱開工幾日，雖然扮演父親角色，但仍身心俱疲，並說：「其中一場戲我畀4個男人按住，大家鬥力，拍完手臂留下好多瘀痕和手指印，不是痛但比較攰囉。」

至於其他公務要開會，古仔習慣開視像會議，他說：「用網絡、電話開會最安全，我都擔心同事坐車有感染危險。」古仔稱公餘時間，多留家抗疫，並說：「幾個老人家在家，盡量都不出去，暫時拍戲都在香港。」

問會否考慮接種疫苗，50歲的古仔透露自己毛病多多，要問清楚醫生才決定，他說：「我超級敏感，有皮膚敏感、鼻敏感、鼻竇炎又出疹。」

姜皓文心肌酵素偏高

姜皓文（黑仔）難忘為《真》片飛赴新西蘭拍外景，景色靚到似度假，他與同行的老婆殷寧趁機四圍遊覽，發現當地人生活寫意，但他和老婆未適應當地節奏很慢，退休考慮移居檳城。

黑仔剛拍完電影《金手指》，6月將赴泰國一個月拍古裝片。對於泰國疫情嚴重，有否擔心健康？他說：「都要去，沒辦法。今次不帶老婆去，唯有做好防疫措施，我都做緊身體檢查，驗出心肌酵素偏高，原來我和妹妹都是遺傳母親的，要做心臟顯影，看看能否接種疫苗。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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