章子怡驚喜現身新作首映禮 張藝謀難忘疫下被迫停工50日

【明報專訊】張藝謀執導電影《懸崖之上》，日前他與演員張譯、于和偉、秦海璐等在北京出席首映禮，章子怡與孫紅雷驚喜現身跟張藝謀再聚。電影背景設置於冰天雪地的哈爾濱，張藝謀選擇從東北雪鄉出發，拍攝期間遇上疫情肆虐，一度被迫中斷拍攝。

張藝謀說：「疫情期間我們停擺50天，全體工作人員在當地賓館自我隔離。停拍長時間對劇組影響很大，故事的連貫、人物的狀態，還有天氣轉暖後，進入無雪期。當復工時，所有細節都要做到天衣無縫，是很大挑戰，幸好最終完成。」

章子怡爆戲中小秘密

曾參演張藝謀作品《我的父親母親》的孫紅雷與章子怡出席首映禮，章子怡恭賀張藝謀再完成一齣出色好戲。她說：「我特別的感動，所有的情感都非常動人。于和偉演得特別好，我們上一次合作《上陽賦》，他演我的父親，這一次張導演完全為他度身訂做，特別難演，情感很克制，導演放了很多自己對家、子女的情感，看到這些小細節，我覺得導演特別的浪漫。」

章子怡還爆導演的心思，她說：「戲中有幾輛車子，其中有個車牌『1227』，是導演女兒的生日，因為我女兒的生日，也是12月27日，所以我對這個數字特別敏感。」

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