倪晨曦收身難暫不追B 林芊妤想追女被批多仔婆

【明報專訊】倪晨曦與林芊妤昨日出席活動，同為人母的她們互笠高帽，大讚對方身形弗，林芊妤羨慕倪晨曦有雙修長美腿，說得知與對方同場不敢穿短裙，她又讚倪晨曦兒子Virgil超可愛和靚仔，稱兒子翟德彥（伯伯）和Virgil無得比，並說：「伯伯似爸爸，出世時像個阿伯，現在已靚了一點。」她叫倪晨曦要珍惜現在與兒子的相處，小朋友兩歲後是另一種感受，林芊妤說：「以前我經常慫恿身邊的朋友生仔，說未生過小孩，不知什麼叫幸福，但伯伯兩歲後，有自己思想，駁嘴又say no。」

倪晨曦稱未擔心，因為Virgil下月才半歲，但會做好心理準備迎接兒子的轉變。受訪期間，林芊妤突問倪晨曦：「你老公乖唔乖？」倪晨曦一臉愕然，不知所措；原來林芊妤所指是性格，笑說：「我老公性格扭計，兒子似足他。」倪晨曦笑稱老公很乖。

倪晨曦暫時未有再生育計劃，因收身太辛苦，做很多運動才回復以前的狀態，她說：「身形變加大碼後，很難回去加細碼，待我回復加細碼，休養好才計劃再生。」林芊妤也想再追B，但要先調理好身體，她說：「我想生女，但相士話我生多少個都是仔，有點嬲。」

記者：柯美