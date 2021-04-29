雜誌照變大陸化妝品牌廣告 「龍母」愛美莉提告索償3900萬

【明報專訊】現年34歲的英國女星愛美莉格爾（Emilia Clarke）憑《權力遊戲》「龍母」一角走紅，她2019年曾登上雜誌《Flaunt》封面，並拍攝了一系列照片，不過愛美莉早前入稟法院，指控《Flaunt》編輯不適當使用其受訪照片，未經她同意就把照片轉讓給大陸化妝品公司「完美日記」（Perfect Diary）使用，並向《Flaunt》索償500萬美元（約3900萬港元）。

愛美莉格爾在入稟狀指出，《Flaunt》雜誌刊登的照片都經其同意，以及只作訪問用途，但雜誌社其後容許「完美日記」化妝品在商業上使用她的照片、聲音及名字等。愛美莉最近獲邀成為化妝品牌Clinique首名全球代言人，她表示早前曾拒絕跟「完美日記」合作，後者未經她同意使用其照片及名字在廣告中，誤導了其他品牌以為她已經與其他競爭者合作，因此要求《Flaunt》雜誌停止使用未經她授權的照片作商業用途。

提起《權力遊戲》，扮演瑪格麗提利爾（Margaery Tyrell）的39歲英國女星妮坦莉多瑪（Natalie Dormer），在疫情期間秘密懷孕，女兒今年1月出生；榮升媽媽的妮坦莉受訪時笑言，「疫情期間最完美的事，就是懷孕，然後誕下BB」。