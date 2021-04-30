包毛巾演色誘戲被人偷拍 陳瀅感覺侵犯：幾乎報警

【明報專訊】馬德鐘、陳瀅、楊卓娜等昨日出席劇集《伙記辦大事》宣傳活動，前晚播出陳瀅包着毛巾的性感演出，她大爆去年拍攝該場色誘戲時，發生不愉快事件。當時劇情講她全身赤裸只包毛巾上陣，租場有名男性負責人帶備專業攝影機，對着她從高低角度拍照，令她感到憂慮，因此發生爭拗。陳瀅說：「初初以為是工作人員，但了解這名叔叔身分後，我很不高興，女仔在這環境下被人拍照，有被侵犯感覺，但他不接受劇組人員勸告刪除照片，我都好擔心相片外泄，不知變成什麼一回事，於是我再要求他刪相，但對方不禮貌、不合作，稱無人能剝奪他的相片擁有權，幾乎要報警處理。」

陳瀅向身邊馬德鐘撒嬌道：「點解你不在現場保護我？」馬德鐘無奈說：「我不在你就被人蝦呀！個場口無我份，點出現呢？不過我都好開心，我在你心目中的形象是能保護你。」

馬德鐘享受演英雄救美

馬德鐘提到劇中英雄救美，挺身帶走被鄭子誠強姦的陳瀅，因而得罪惡勢力。陳瀅笑言是最享受的一次強姦戲：「我一向好欣賞鄭子誠，他為人好溫柔、聲音磁性，連講粗俗字都講不出，要馬神（馬德鐘）現場指導。」馬德鐘也享受拍攝過程，笑稱鄭子誠戲裏戲外的性格反差大。

陳瀅正積極為古裝劇演出減肥，距離目標減10磅尚差3.5磅，有信心未來3日靠節食減磅，被馬德鐘取笑可能4日後體重反彈，陳瀅仍自信說：「開工捱熱又攰，加速瘦身就真。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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