【開箱】韓式日劇《戀愛要夠Deep》 綾野剛石原里美合演人魚戀

綾野剛扮演性格外冷內熱的霸道總裁，被指有韓劇角色的影子。

【明報專訊】現年34歲的石原里美，出道18年，演過不少叫好叫座的愛情劇，例如跟松本潤合作《失戀朱古力》、與小栗旬拍檔《窮小姐×富哥哥》，以及山下智久的《朝5晚9》等，奠定石原里美「愛情劇天后」地位。去年石原里美突然宣布跟金融才俊結婚，成為「人妻」依然未有打算轉型，接拍NTV電視台春季日劇《戀愛要夠Deep》繼續高呼愛情萬歲。

學者與商人的對立

《戀愛要夠Deep》本月14日首播，首集收視率錄得10.5%，第2集稍為下跌至8.9%，成績未如理想，卻獲日本大學生選為最期待的春季劇集，力壓TBS電視台重頭劇《龍櫻2》（前稱《東大特訓班2》）。《戀愛要夠Deep》首集在NTV網上平台錄得超過300萬次點擊，刷新該台最高紀錄。香港觀眾可透過影視串流平台hmvod同步收看。

《戀愛要夠Deep》以大型海邊度假村開發計劃為背景的愛情故事，講述渚海音（石原里美飾）是個海洋學者，遇上度假村開發公司負責人蓮田倫太郎（綾野剛飾），二人身分與立場完全對立，卻不知不覺墮入愛河。編劇是曾經創作《大叔的愛》、《萬能家政夫》的德尾浩司，他解釋劇名「Deep」有深海、神秘等含意，隨着劇情發展，「Deep」的意思亦會改變。

製作人枝見洋子亦透露，新劇雖是描寫男女主角跨越難關、深愛對方的故事，但劇集播出後，重點似乎轉移在渚海音的身世秘密。表面上她是一名普通上班族，個性溫柔有禮，但話題涉及大海和海洋生物，即變得很固執；她亦是一名環保分子，經常到海邊執垃圾和膠樽。在蓮田倫太郎眼中，她是一個阻礙工作的麻煩女人。

角色類似《藍海傳說》？

事實上，渚海音與倫太郎的感情發展，卻比不上前者身世之謎來得有趣。海音擁有與海洋生物溝通的能力，擅長游泳但畏高。當倫太郎潛水遇上意外時，渚海音獲螃蟹通知有人遇溺，她即跳入大海救回男方，又表示自己在陸地生活的時間有限，答案呼之欲出。

新劇至今播出3集，雖未正式公開她的真正身分，但有不少觀眾猜測，她可能是迪士尼動畫《小魚仙》或者韓劇《藍海傳說》的美人魚，上演一場奇幻的人魚戀。

《戀愛要夠Deep》故事背景與角色設定，均與韓劇頗為相似，例如男主角是性格外冷內熱的霸道總裁、女主角是美人魚等，近年韓劇司空見慣。

除了人魚戀外，其他情節尚算精彩，例如倫太郎的過去及兄弟關係。劇中提到倫太郎母親在他年幼時於海邊發生意外，目擊母親身亡的倫太郎為此感到自責，對海洋又愛又恨，他如何擺脫心理陰影，重新愛上大海，幫助渚海音保護海洋，將是劇情關鍵之一。

兄弟爭集團繼承人

另一方面，倫太郎在家中排行第二，上有哥哥蓮田光太郎（大谷亮平飾），下有弟弟蓮田榮太郎（渡邊圭祐飾），倫太郎與光太郎為了爭奪集團繼承人之位，兄弟關係緊張，而個性開朗的弟弟，樂得充當和事佬。

石原里美飾演人魚公主角色，難度比純粹談情為高，幸她處理不錯，展現可愛一面，粉絲應該收貨；綾野剛演技有時略嫌浮誇，整體表現仍令人滿意，且看二人感情戲能否帶牽動觀眾情緒，同時帶挈收視回升。