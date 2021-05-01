梁家輝為演活跛豪去到盡 古仔林家棟合作22部電影又愛又恨

【明報專訊】梁家輝、古天樂、林家棟、鄭則仕、姜皓文（黑仔）蔡潔及導演王晶等前晚出席電影《金錢帝國：追虎擒龍》首映禮。梁家輝表示拍該片最辛苦是配音講潮州話，只怪自己為了再貼近角色，堅持配音講潮州話，還要王晶找老師在現場教他，但講極都不好，他跟老師都差點崩潰，原本半日可以完成，最後超時。

特技化妝致皮膚鬆弛

梁家輝久沒露面消瘦不少，他說不是瘦，是拍攝該片飾演跛豪，特技化妝令他皮膚鬆弛。對於導演讚他為藝術犧牲，自願剃頭將髮線後移？他稱不要說為藝術犧牲，做演員答應演出就要專業點；他初時都擔心頭髮長不回，幸好老而彌堅，頭髮再長出來。他透露去年拍完《總是有愛在隔離》後留家自我隔離，笑言每天做護膚，急救鬆弛皮膚但告失敗。談到工作，他表示有數部電影接洽中。至於會否接種疫苗？他說有必要都會接種，現在自我隔離沒打針，畢竟年事已高，但每年有驗身，沒有「三高」。

古仔否認買豪宅風水屋

林家棟表示在拍戲時愛上拍檔古天樂，他說：「昔日上藝訓班第一課，老師說演出時必須要愛上對手，才能建立默契。古仔（古天樂）都好愛我，我吃麵時，他幫我煎蛋。」在旁的古仔和應說：「我都好愛他，他戲中死的時候，我傷心欲絕，但現已抽離，因我們合作的新片演仇家，我仲想殺他。」若演hehe角色會否接受？林家棟說：「下次有機會，放心。」古仔亦不介意接受挑戰，「我夠膽，我和家棟合作了22部電影」。林家棟稱他們的默契是慢慢培養出來。

提到傳古仔半億買馬鞍山複式豪宅風水屋？他搖頭否認道：「無買，暫時沒想過置業。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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