陳展鵬剃頭暴曬致頭髮稀疏 林夏薇夜歸喬裝男仔保安全

【明報專訊】陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、黎燕珊、張頴康及黃智賢昨日宣傳新劇《逆天奇案》。林夏薇與陳展鵬再演一對，她表示劇中演小女人，形象百變，會喬裝成空姐和羅拉等，有很大發揮。

陳展鵬笑問林夏薇在家中是否也玩cosplay？她說未試過，但以前在北京讀書，每當夜歸會喬裝成男仔，「一個女仔夜晚回家不安全，會戴男仔假髮和黑框眼鏡，真的很安全，無人理我」。陳展鵬被問平時有否喬裝出街？他說：「沒有，亦不需要，去戲院睇戲戴眼鏡，都因為散光。以前出街會戴帽，但戴帽會影響頭髮生長，不敢戴了。（有髮線後移問題？）有呀，幸好現在有很多科技幫助頭髮生長。」他表示拍《張保仔》時，每天用鬚刨剃頭兼暴曬，弄至頭皮敏感和發炎，頭髮變得稀疏，「當時真擔心頭髮會長不回。20多歲剃頭拍古裝沒問題，現在就要睇環境」。他相隔3年才有劇推出，笑說終於出山了。對收視可有期待？他說：「睇市場，希望觀眾喜歡，大家為此劇投放好多心機。」

黎燕珊投入角色鬧爆陳展鵬

黎燕珊劇中演林夏薇母親，陳展鵬是女婿，她說劇中馮盈盈是林夏薇和陳展鵬之間的第三者，她這個外母不時忍不住大罵陳展鵬，「自己是過來人，拍時特別投入，導演喊停也不知道」。

母親節將至，她說之前和女兒拍廣告，女兒將酬勞跟弟弟夾份買了母親節禮物給她，但未知是什麼。兒子去年5月已在英國畢業返港，學以致用，現在做有關犯罪心理學工作。子女長大成人，雖然未有穩定家用，但她的責任已完成，人生好大滿足和收穫，今生無悔。

記者：柯美

攝影：劉永銳