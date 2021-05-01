拍戚其義新劇情挑麥子樂 麥明詩預告泳裝上陣曬線條美

【明報專訊】麥明詩復出接拍「亞洲心動娛樂」網劇《逐流時代》，昨日她與麥子樂、黃德斌、崔嘉寶等出席開鏡儀式；該劇由戚其義任監製兼導演，亞洲心動娛樂副總裁林文龍亦到場。林文龍表示是親自致電無綫高層樂易玲，指明要借麥明詩，但該劇不會賣給無綫播，會放在ATV平台播放。麥明詩劇中與麥子樂、黃德斌有三角關係，她開心可以兼顧演戲工作，透露會有穿泳裝鏡頭。她的舊愛林作今日有拳賽，她表示忙工作不會捧場。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

麥明詩表示已沒有拍劇一段時間，起初有點緊張，現已進入狀態。劇中她與麥子樂有親熱戲，繼多年前無綫劇《誇世代》後，再次以泳裝上陣拍劇，她說：「我磅數OK，目標多做運動操練線條，劇中要令麥子樂眼前一亮，但近日開工辛苦，收工忍不住吃美食，令進度有點阻滯，在社交網曬相可以好巧妙『隱惡揚善』，有肚腩可以不騷肚腩。」麥子樂劇中要除衫演激情戲，已練得一身肌肉。

絕對不睇林作拳賽

麥明詩稱不是全職投入娛樂圈工作，今次演出該劇請了10多日假，幸好去年因疫情儲了些假期。是否勾起戲癮？她說：「雖然不是做了好多年，都有好多回憶，最開心是現階段這個狀態，有一份正職，而正職以外又可以追求演戲的興趣。」早前她將物業轉售給母親，疑再以首置身分買樓？她說：「未買，我差不多30歲，都要為未來結婚打算，希望找到一個地方，將來給予一個家庭住，不覺得要將這個責任放在男方身上。」提到林作今日參加拳賽，作為與鍾培生「百萬擂台戰」的前哨戰，會否捧場？麥明詩斬釘截鐵說：「這星期完全沒留意拍劇以外的事，真的無時間睇，亦絕對唔會睇，我是有興趣，但重要的事情優先，拳賽只是娛樂。」

黃德斌58歲生日如常開工

黃德斌昨日58歲正日生日，他習慣工作中度過，生日願望是日日有工開、人人開心，他特別要求早收工，太太安排與他和幾名朋友出外食晚飯慶祝。他說劇中與麥子樂、麥明詩有感情線，關係複雜，還很多女人會埋身，他與麥明詩亦有親熱戲，至於與對方的激情戲留給麥子樂。提到他之前與舊愛lvy密會放狗，是否不敢再讓其他女人埋身？他說：「不關事，我呢啲樣兇神惡煞。（相約lvy傾偈會否叫埋老婆？）老婆得閒先得，其實沒什麼特別，跪玻璃都唔係跪到𠵱家啩！」

崔嘉寶自嘲最老新人

崔嘉寶相隔26年再出山拍劇，她稱終於捱大子女到外國留學，不需要她照顧。有次與林文龍飯敘，對方覺得她這個師奶很無聊，便叫她出來拍劇，「我叫他不要給我太多戲分，20多年沒拍劇，不知能力去到邊，當客串性質，首日開工不太慣，好似大鄉里出城，我是2021年最老的新人。雖然在無綫拍劇多年，但從未與戚其義合作，知道今次是戚其義監製，我即刻舉手參與」。

林文龍：不會賣給無綫播

林文龍找麥明詩拍劇，有指無綫開出的條件是加上其他無綫藝人，如前港姐亞軍王菲？他稱不知情，之後由戚其義工作室跟進繼續傾，不過即使樂易玲有提議，都要適合劇集才可以，互相幫忙沒所謂，但表明該劇不會賣給無綫播，只會在ATV平台播放。他原本計劃年底再開第2套劇，但因疫情關係，預計推遲到明年才開拍。

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