女兒林愷鈴炮製母親節驚喜 龔慈恩：禮物其次最緊要見人

【明報專訊】龔慈恩與女兒林愷鈴昨晚聯同江欣燕、黃建東與他們的母親，為余安安、陳凱琳、羅敏莊主持的無綫節目《日日媽媽聲》錄影。林愷鈴被問母親節有什麼表示？龔慈恩即代答：「現在說了就沒有驚喜，由細到大，她每年母親節都給我驚喜，DIY小禮物，弄早餐和唱歌等，很有心意。」林愷鈴表示跟弟弟商量送什麼給媽媽，但賣個關子。龔慈恩認為禮物是其次，能一起吃飯已開心，只見禮物不見人，有什麼意思！問林愷鈴會否帶男友出席當禮物？她表示現在忙學業和工作，沒有男友，明年才建築系畢業。龔慈恩說女兒連續多晚做模型作品，弄到雙手傷痕纍纍：「好心痛，我叫她不要那麼認真，要取平衡。至於拍拖，我都想她拍拖，但不會給壓力。」

陳凱琳開心大仔愛惜弟弟

陳凱琳第一年跟兩名兒子共度母親節，問她如何慶祝？她說：「應由老公安排，現在疫情仍緊張，都是簡單吃餐飯，還有媽咪和奶奶，好開心，未試過3個母親一齊慶祝，到時要來張世紀大合照。」她分享趣事，稱日前細仔9個月大，她買蛋糕慶祝，大仔先餵弟弟才自己吃，「看到哥哥惜弟弟很開心，幸好及時拍下，留下回憶。（哥哥有無呷醋？）有少許，要令哥哥知道雖然多個弟弟，但不會忽略他，我抱完弟弟也會抱哥哥，要和哥哥溝通，不要讓他妒忌，免得未來條路很難行。」

記者：柯美

攝影：劉永銳