李明蔚託馬浚偉代筆感謝大家關心 「身體狀况已變差 我依然會努力」

【明報專訊】抗癌歌手李明蔚（Sarena）病情反覆，早前她透露要抽腹水減少肚脹，加上不夠氧氣導致呼吸吞嚥困難，要長期吸氧氣，身體狀况再一步下降，醫生開嗎啡水給她止痛，以及轉送她到療養院。李明蔚的健康狀况令人擔心，她自4月20日後未有再更新社交平台。昨日她終於更新帖文，但由好友馬浚偉代寫。

馬浚偉在李明蔚的facebook上載歌曲《交換愛情》MV，留言︰「大家好，我係馬浚偉，以下這段說話是Sarena叫我代她寫的：『大家好，我係Sarena，多謝大家對我的關心，由於我的身體狀况已經變得比較差，實在沒有辦法再一一回覆大家的問候，多謝你們對我的關心和支持！未來嘅路會係點，我自己都唔清楚，不過我依然會努力，希望！我喺呢度再次多謝馬仔哥哥送呢隻MV畀我，喺呢度我將呢一首《交換愛情》MV送給大家﹗Sarena 李明蔚』。」

馬浚偉接受《明報》訪問，他表示昨日探望李明蔚，對方希望他代表留言，跟大家講聲；所以他幫李明蔚在fb留言，同大家講她身體情况的確是轉差，但仍然繼續努力。他希望大家為李明蔚禱告。

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