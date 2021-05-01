Lady Gaga愛犬綁匪落網 5疑犯控企圖謀殺及搶劫 「好心人」尋狗竟是同黨

Gaga懸紅390萬港元尋回愛犬，估不到聲稱在後巷發現牠們的好心女子，竟是綁匪的同黨。

涉嫌綁架Lady Gaga兩隻法國鬥牛犬的疑犯，經已全部落網，她應該可以飲得杯落。

【明報專訊】今年2月，百變天后Lady Gaga的愛犬Gustav及Koji在洛杉磯街頭遭人綁架，負責拖狗散步的職員Ryan Fischer更遭疑犯槍傷胸部。經過兩個多月調查，洛杉磯警方前日證實，涉案5名疑犯已經全部落網，令人意想不到的是，聲稱在後巷發現兩犬並帶返警署的「好心人」，竟是綁匪的同黨，藉此領取50萬美元（約390萬港元）懸紅。據美國娛樂網站TMZ引述警方消息指，5人被控企圖謀殺及搶劫罪。

事發在2月24日，一向愛犬如命的Gaga身在羅馬拍攝電影《House of Gucci》期間，由職員Ryan代為照顧3隻法國鬥牛犬Gustav、Koji和Miss Asia，並帶牠們到在洛杉磯街頭散步，一輛白色汽車突然駛至，兩名戴着棒球帽的黑人男子下車，企圖綁架愛犬，Ryan當然反抗，慘遭其中一名疑犯開槍擊中胸部，隨即倒地不起，疑犯趁機搶走Gustav和Koji，隨即登車離去，Miss Asia則逃回Ryan身邊避過一劫。

綁匪有黑社會背景

綁架事件發生後，極度震驚的Gaga隨即懸紅50萬美元（約390萬港元），只求尋回愛犬，承諾不會追問消息來源。兩日之後，一名女子聲稱在後巷發現Gustav及Koji，於是交到警局，再由Gaga職員接走。該名「好心人」留下聯絡資料，要求領取賞金，惹起警方猜疑。

經過調查之後，洛杉磯警方終於把5名疑犯一網成擒。據TMZ報道，除了兩名涉案黑人外，其中一人的父親亦參與綁架行動，由他聘用「好心」女子負責歸還兩犬，藉此取得巨額懸紅。警方亦證實涉案多人均有黑社會背景，將會面臨企圖謀殺及搶劫等罪名。

Billboard頒獎禮4項提名

提起Gaga，昨日公布美國Billboard音樂頒獎禮入圍名單，她憑專輯《Chromatica》獲得最佳跳舞／電子音樂歌手、專輯及歌曲合共4項提名，隨即透過社交媒體Instagram Story感謝歌迷支持。

今屆獲得最多16項提名的是加拿大樂壇天王The Weeknd，饒舌歌手DaBaby以11項緊隨其後，韓國男團防彈少年團（BTS）亦不甘示弱，入選最佳組合及暢銷歌手等4項，跟Gaga平起平坐。頒獎禮將於本月23日在洛杉磯舉行。