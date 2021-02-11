壓力爆煲影響情緒 排舞室暈倒 姜濤宣布MIRROR演唱會後放長假

【明報專訊】「人氣王」姜濤前日22歲生日成大事件，雖然他要為5月6日舉行的MIRROR演唱會綵排無暇慶祝，但「姜糖」們出錢出力為偶像生日造勢，銅鑼灣多幢大廈外牆的LED屏幕、電車及廣告燈箱皆見姜濤。姜濤承諾生日在社交平台開Live，終於他排舞後至昨日凌晨1時才能跟粉絲傾偈。他訴心事說在音樂頒獎禮得獎後感壓力大增，心情差而發脾氣，他自爆日前綵排時在排舞室暈倒。今年2月中姜濤帶病演出，受訪時先後兩度腳軟乏力坐下，要隊友扶住。姜濤工作不斷，2021年過了4個月，他拍攝廣告或產品宣傳逾20個，財來沒法擋，但也要注重身體。

姜濤前日下午2時往排舞至深夜1時才返家開Live，跟「姜糖」傾偈半小時，最高峰睇直播人數逾1萬，其間他也忍不住說好累。姜濤多次就姜糖們的生日安排表示感謝，但他也心痛他們花了太多錢買禮物。他說對由細到大也少收生日禮物的人而言，收卡已經很好，每一個祝福也收到，笑言可能過往21年少收禮物，故上天給他一次過補數。

為梅窩粉絲事件難過

姜濤表示自年初「叱咤頒獎禮」後發生很多事，他不容易消化，很多事情的發生來得很快。攞到獎當然開心，大家喜歡他的音樂，但壓力也同時大增。他自言最近情緒很差、很不開心，不回覆短訊，更曾發脾氣影響了工作人員，為此向曾被他影響過的人致歉。姜濤說︰「情緒未調節好，可能早前發生了很多我不想發生的事，包括梅窩粉絲事件。那件事，我知道有很多粉絲不開心，其實我也很難過。聽到有粉絲說那件事令他們很傷心難過，說以後不支持我。我很難過。」他自我安慰會無事，望粉絲體諒，他說：「每一個支持我的人也是很難得的，我何德何能令咁多人鍾意？一個支持我的粉絲離開，我也很難過，但又不知道點講……。」姜濤望大家能理解及原諒，自覺有很多做得不好的地方，但會努力成為大家心目中的那個「姜B」；他就「姜B」這外號補充，笑說：「我很多謝這稱號，但希望盡快搣甩這稱號。我22歲了，過多幾年就25、26歲，仍被人叫『阿B』說不過去。」

早前姜濤跟「YOLO女」Candy傳緋聞，他主動提起並向對方道歉，「佢之前同我哋有好多新聞，真係一個誤會，新聞出街後，睇到留言狂鬧佢，想同佢講唔好意思」。

不太適應被討論

直播尾聲，姜濤現疲態，突然自爆日前綵排時在排舞室暈倒，他說︰「排舞中我突然暈低，我事後才知道，可能太眼瞓又攰，加上全日沒怎樣進食，突然暈了。這件事很白癡。我之後有食番嘢，大家不用擔心！」他透露MIRROR演唱會後會放長假處理私事，公司批准，未決定利用假期學唱歌跳舞還是醫好腳傷，他說︰「可能公司都覺得我現在的情緒不適合工作，不知為何，開始覺得大家對姜濤這個人有很多討論，我不太適應，要讓自己休息一段時間。」他再向姜糖們的支持表示感謝說：「多謝大家咁睇得起姜濤呢個人！」

4個月拍逾20廣告

姜濤自《全民造星》出道一直受力捧，工作量極重，雖主打音樂發展，但他拍電視劇又參與綜藝節目，還有拍不停的廣告。他拍攝的產品多類型，由高級首飾品牌、化妝護膚品、時尚服裝、運動品牌及連鎖食品廣告。疫情下很多藝人呻沒有外快收入，而據維基資料，姜濤於2021年頭4個月已有20多個廣告或網上宣傳產品出街。

娛樂組