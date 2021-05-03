Ben Sir隔空撐有潛質爆紅 趙祥誠盼不負所望成亞洲第一

【明報專訊】ViuTV《全民造星》捧紅男團MIRROR，成員姜濤更是人氣王，除密密拍廣告，日前22歲生日，獲粉絲豪花近百萬元祝賀。

向來喜歡探討不同話題的「Ben Sir」歐陽偉豪，近日在facebook專頁發帖文：「我唔明點解今年《造星》折骨Ben（冠軍趙祥誠）贏咗，但紅咗姜B（姜濤）？利申：兩個我都鍾意。」吸引大批網民留言討論，其中包括當事人趙祥誠，他謙虛表示會努力，承認自己有很多地方不夠好，會練唱歌及做戲，什麼都會試，並說：「本來我唔係為咗紅先開始跳舞，有人欣賞就夠了，始終我明白折骨舞唔係個個識欣賞，拎到冠軍最驚喜係我自己。但𠵱家我知道我有責任，要有啲更高質素嘅表演同成就，先可以去代表香港嘅年輕人，姜濤講過，我哋會成為亞洲第一，我都相信我會係其中一個。我會繼續努力落去，畀啲時間我。」還說很喜歡Ben Sir。

不少網民留言鼓勵趙祥誠，Ben Sir也叫對方加油，並留言：「加油阿仔，瓣瓣都要做多啲。如果我冇做多啲，我哋都唔會喺呢度遇上。」趙祥誠回覆Ben Sir：「知道！我會證明畀大家睇，多謝你支持我。」

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