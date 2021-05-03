《月滿抱佳人》金像女配角 89歲杜卡琪斯逝世

杜卡琪斯曾經憑《月滿抱佳人》在奧斯卡奪得最佳女配角獎，她日前病逝，享年89歲。

【明報專訊】曾經憑《月滿抱佳人》專橫媽媽角色在奧斯卡贏得最佳女配角殊榮的資深女星杜卡琪斯（Olympia Dukakis），本月1日逝世，享年89歲。杜卡琪斯的弟弟Apollo證實她的死訊，「我至愛的姐姐今天早上在紐約市辭世。經過多月健康欠佳後，她終於安息了，追隨她的（夫婿）Louis Zorich而去」。

羅曼朱維遜（Norman Jewison）執導的《月滿抱佳人》講述紐約市一名意大利裔女子遇上未婚夫的弟弟後，兩人陷入熱戀的故事。此片最終捧走奧斯卡最佳原創劇本獎，女主角雪兒（Cher）封后，杜卡琪斯則贏得最佳女配角殊榮，後者亦因此獲得金球獎最佳女配角獎，並獲「英國奧斯卡」（BAFTA）最佳女配角提名。她其他作品還包括《飛越童真》（Look Who's Talking）、《常伴我左右》（Steel Magnolias）、《無敵愛美神》（Mighty Aphrodite）及《生命因你動聽》（Mr. Holland's Opus）等。

杜卡琪斯的死訊傳出後，雪兒、《藍調天后》維奧拉戴維絲（Viola Davis）等透過社交網留言悼念，雪兒更表示3周前才跟對方通過電話。