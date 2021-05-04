想突破演反派苦無機會 歐陽震華嘆年輕演員不懂尊重

【明報專訊】歐陽震華貴為無綫「收視福將」，在無綫劇《伙記辦大事》以一貫風趣搞笑演繹角色令觀眾受落，但仍難免被批評演法一成不變；原來他仍有團突破自己的火，可惜苦無機會。入行差不多40年，對於某些新一輩演員不尊重老前輩，他另有一番見解，不過就睇好劇中拍檔楊明上位，深信這個後輩會知錯能改。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

歐陽震華（Bobby）繼無綫劇《誇世代》後，再返「娘家」為《伙記辦大事》擔正搶收視。拍劇多年，Bobby多次飾演警察角色，但從未演過交通警，故初時也擔心要駕駛電單車，他說：「因為沒電單車牌有少少擔心，後來才知原來演總督察不是最前線，有警車坐，所以沒有問題，最驚反而是要穿白色恤衫制服，條領帶又幼，身形對比會很大，好似很赤裸裸，好彩有件風褸，我差不多長著，這樣比較好，免得傷觀眾對眼。其實我已收了身才拍這部劇，但人到中年總有些中央肥胖，減肚腩不能一朝一夕，已經細了，試造型時連恤衫鈕都扣不到，不過觀眾都見慣，瘦了反而會驚我有厭食症。」

盼觀眾睇到嘴角向上揚

劇中角色仍一貫搞笑，Bobby稱也想認認真真去演一個紀律部隊，但對手萬綺雯的角色是很嚴肅、很cool的督察，要衝破以前開心形象，亦做得很稱職；馬德鐘飾演的律師又好正經，他說：「擺我落去，如果都去到咁正經，即是叫郭富城開演唱會不要跳舞，是否嘥咗呢？點都要跳少少，不跳足全場，都要跳一半吧；不給我搵些位置讓觀眾輕鬆開心吓，都過唔到自己嗰關，最希望觀眾睇到嘴角向上揚都已足夠，始終這是一部正經劇。」

智叔神級演技有人話over

Bobby稱通常找他拍劇的，都是看中他能莊諧並重，但仍看到網上有些批評，指做了那麼多年，做來做去都是這樣，沒什麼大變化。他說：「買部法拉利，什麼型號都是法拉利，不會坐落去變了一部豐田；我都想做殺手，但無人敢搵我做！如畀個殺手我做，梗係有唔同，我已經盡量豐富所演的角色。」Bobby曾想與馬德鐘掉換角色，全因入行多年一直恨演反派，但監製話馬德鐘太似G4而拒絕了。他說：「就好似智叔（廖啟智）在《律政強人》的演出，真的無得頂，超班超到神級演技，我亦聽到有人話over了，但智叔不是演到這樣，點會咁吸觀眾眼睛；有時一定要有個中心人物，帶領住個氣氛。」

信會錯而能改 睇好楊明上一線

作為前輩，Bobby慨嘆現今很多年輕演員，出來已覺自己獨當一面，不像他以前經常請教前輩，他說：「不過今次與楊明合作，十分睇好他；他與我合作特別生猛，成個人節奏順滑了，我是幾鍾意、幾惜他；他在劇中成日對住我傻笑，成個傻仔咁，演得幾好，不是貶低他，每個人都有一條戲路，你肯做，出到來獲接受就得。」Bobby認為楊明應該是時候逐步上一線，這個年紀最好，才有男人氣場。對於楊明因官司影響星途？Bobby說：「經過此事，他會更加生性、更加努力，有時人條命就是這樣，關關難過關關過，過得幾關後就會加倍努力、世故和小心，不會再犯這些低級錯誤，不要緊，錯而能改。」

新演員不尊重前輩趨嚴重

Bobby大讚楊明很尊重他，不會當他的說話是耳邊風，但確曾試過在無綫拍劇，好心給予後輩演員些意見，但對方只用「你教我？」的表情和眼神望着他，「其實只想為部劇好，之後也不敢再這樣做」。對於某些新一輩演員不尊重前輩的現象，Bobby說：「一向都有的，只是現在嚴重一點，無得講，正如修哥（胡楓）、羅蘭姐、盧宛茵，我是睇他們的戲大，但我都50幾歲，30幾歲的人未必識他們，只覺得他們是老人家，有些連四大天王都未知係邊個啦！」

藝員訓練班出身的Bobby由演「死屍」做起，到成為收視福將差不多40年，一路走來，有什麼可以給新一輩演員借鏡？他分享道：「要有耐性、專心，最好不要那麼容易拍拖，因一拍拖就唔拍劇，尤其是女仔，有好多人拍拖大過天，當年宣萱、關詠荷、余詩曼都不會掛住拍拖；拍拖不用急，因真的會分心，不能專注工作。」

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