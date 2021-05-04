讚男友馬國明開通 湯洛雯：佢唔會阻止我拍咀戲

【明報專訊】馬德鐘（馬神）、湯洛雯（靚湯）、陳煒、何廣沛、郭柏妍及蔣家旻昨日出席劇集《雙生陌生人》開鏡禮，馬神劇中一人分演兩角，其中一角會周旋三角關係，背住老婆陳煒跟舊愛靚湯藕斷絲連。靚湯表示睇劇本沒有親熱戲，若劇情需要也不抗拒。問到拍咀戲是否要男友馬國明批准？靚湯大讚男友開通：「他不會阻止我拍咀戲，拍《失憶24小時》跟譚俊彥激吻，佢都有睇；不過跟他拍拖後，真是未拍過親熱戲。」她表示不會阻止馬國明拍親熱及牀上戲，「OK的，TVB的尺度不會太過分」。

靚湯34歲生日約馬國明郊遊

馬神笑言跟靚湯合作無壓力，也不怕馬國明呷醋：「我是專業演員，做好自己，不需要想太多！」他稱開工有幫手照顧靚湯，去郊野農莊取景，有分享防曬液和蚊怕水，只是靚湯婉拒，靚湯說：「現在後悔了，原來我好惹蚊，被蚊叮到全身蚊癩。」馬神自言有苦自己知，「我好容易曬黑，開工3日已黑幾度，跟雪白的靚湯好大對比，燈光師打燈好難」。

本周四（5月6日）是靚湯34歲生日，剛好馬國明在內地拍畢《白色強人II》回港，她甜笑說：「一向都開心，平時以視像通話，以前爹哋（湯鎮宗）到內地拍戲，只能通長途電話。」她透露生日剛好不用開工，可能會跟馬國明行山郊遊或者去主題樂園慶生。

郭柏妍首當配角 何廣沛左右逢源

應屆港姐季軍郭柏妍之前參與劇集《白色強人II》小試牛刀，今次再拍劇便擔任女配角，佔戲分不少，飾演見習律師，是律師樓清泉，跟師爺何廣沛有感情線，她說：「心情緊張，要做好多功課及背劇本，我都有翻睇《律政強人》，加深認識何廣沛這個拍檔。」廣沛讚稱今次角色左右逢源，周旋郭柏妍與蔣家旻之間，能享艷福，非常過癮：「兩個都是好女仔，手掌是肉、手背也是肉，兩個都要，不用揀！」不怕緋聞女友朱晨麗呷醋？他說：「又關她事？哈哈，我工作啫！」郭柏妍希望在演員方面做出好成績，願放下港姐包袱，「我接受拍親熱戲，就算不化妝出鏡都可以」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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