【開箱】《太陽召喚》中英混血兒演光之女神 力敵闇黑將軍

【明報專訊】改編自魔幻小說的《權力遊戲》一連8季劇集於2019年曲終人散，雖然爛尾收場，卻留給網民議論的餘溫；未知是否因此，改編自以色列出生美籍作家李芭度葛（Leigh Bardugo）同名小說的《太陽召喚》（Shadow and Bone），4月23日在影視串流平台Netflix上架，隨即登上該台全球最高收視劇集冠軍，直到昨日仍高踞香港熱播榜亞軍位置，證明抽離史實、涉及魔法及講述列強爭霸的故事，對觀衆而言有一定吸引力；何况《太》劇青春無限，大部分演員屬新人，最著名的可能已是扮演「闇之手」凱利根將軍（General Kirigan）的《魔幻王國：卡斯柏王子》賓班斯（Ben Barnes）了。

魔幻小說改編

《權力遊戲》講述各大家族爭奪「鐵王座」的鬥爭，《太陽召喚》同樣有國族之間的權鬥問題。《太》劇講述阿利娜（Alina Starkov）與瑪爾（Malyen Oretsev）在孤兒院青梅竹馬，兩人長大後參軍，前者擔任製圖師，瑪爾則是追蹤師。兩人隨第一軍團要穿越「影淵」抵達拉夫卡另一邊，途中被鷹翼人襲擊，生死存亡之際，阿利娜身體發出強光，打破影淵，驅走鷹翼人脫險，她的超能力被視為「太陽召喚者」；「闇之手」凱利根將軍召她入王宮，視之為將來可破解「影淵」的關鍵人物，準備培訓阿利娜，她因此與瑪爾天各一方。

此劇改編自李芭度葛的魔幻小說《格里沙三部曲》的第一集《太陽召喚》，為豐富情節及往後發展鋪路，寫過《蒙上你的眼》、《天煞異降》等劇本的此劇創作人艾力希沙萊（Eric Heisserer），又加插了外傳《烏鴉六人組》的5個角色在其中。Netflix雖然未落實會否播出第2季，但以目前評價和叫座力來看，第2季開拍可期；事實上，《太陽召喚》僅8集，還有小説第2及第3部曲的《闇黑再臨》 （Siege and Storm）和《毁滅新生》（Ruin and Rising）內容可供編劇發揮。

列國割據與巫師

劇中所說的「格里沙」，是一群能操控不同力量的巫師，原著小說的阿利娜是格里沙，劇中改成混血兒，帶着拉夫卡（Ravka）南方「蜀邯」（Shu Han）人的外貌。首季以拉夫卡為主要背景，受漆黑的「影淵 」影響，被分割為東西兩邊；另外劇中還有兩大敵國，分別是拉夫卡北面的「斐優達」（Fjerda）和南面的「蜀邯」，還有烏鴉幫所屬的島嶼「克爾斥」（Kerch）。阿利娜有召喚太陽的能力，被視為可破解「影淵」的重要人物，首季大部分時間就是看她如何操練控制光的能力，以及怎樣變得更強大。凱利根將軍的能力跟她相反，是能瞬間把天地變成漆黑一片的「闇之手」，最初阿利娜很被對方吸引，及後才知他另有圖謀，並成為敵人。

三條感情主線

瑪爾跟阿利娜是劇中三條感情主線之一，前者為了能入宮見阿利娜，知道找到雄鹿就可晉見凱利根，於是冒險跟同袍到「斐優達」，途中最終被斐優達人襲擊，瑪爾受傷但唯一倖存，並發現了鹿蹤。另一條感情線落在能讀心的女巫妮娜（Nina）與獵巫者馬提亞斯（Matthias）身上，兩人由最初敵對，到成為一對，是劇中的歡喜冤家，劇集尾聲更寫下伏筆，會加入烏鴉幫。至於烏鴉幫的首領凱茲（Kaz）、擅長飛刀又神出鬼沒的伊奈許（Inej），以及神槍手賈斯伯（Jesper），本來潛入拉夫卡王宮準備擄走阿利娜，怎料後來反變成協助她對抗「闇之手」凱利根。劇中第3條感情線最若即若離，就是押下賭場為伊奈許從妓院贖身的凱茲，兩人偶有衝突，又互相依存，反而顯得更深刻。

值得一提的是，此劇大部分主角都是英國演員，而且十分年輕，全都是二十多歲新人；扮演阿利娜的謝茜美李（Jessie Mei Li），年僅25歲，據報其母是英國人，父親則是在內地出生、香港長大。身為中英混血兒的她懂得英語、廣東話、普通話、法文及西班牙語，而且曾習跆拳道及詠春，她在訪問中更說自幼就戴着一條屬於豬生肖的頸鏈。宣傳《太陽召喚》期間，有美國傳媒詢問她對於仇亞的看法，謝茜表示傳媒正面反映亞洲人形象，十分重要。