31歲李明蔚不敵癌魔病逝 馬浚偉哀別：乖乖在天家等馬仔哥哥

李明蔚被腫瘤壓着神經線，半邊面癱及右眼不能閉上，其後做手術才可閉眼，但最終不敵癌魔，昨午5時10分離世，終年31歲。（資料圖片）

【明報專訊】抗癌歌手李明蔚罹患罕見腺樣囊性癌，昨午病逝，終年31歲。好友馬浚偉代表在社交網公告李明蔚去世的噩耗說：「明蔚於今（昨）天，即2021年5月4日下午5時10分，回到了天父的懷抱。」他之後傷感留言：「不用痛了！不用怕了！乖乖在天家等馬仔哥哥！」李明蔚抗癌9年，一直積極接受治療，近月病情惡化，上月她透露轉到療養院，雖然身體狀况變差，她表示依然會努力，無奈最終不敵病魔離世。

娛樂組

李明蔚（Sarena）一直獲偶像「馬仔哥哥」馬浚偉鼓勵抗癌，上月30日她因身體情况轉差，託馬浚偉代她更新社交網留言說：「大家好，我係Sarena，多謝大家對我的關心，由於我的身體狀况已經變得比較差，實在沒有辦法再一一回覆大家的問候，多謝你們對我的關心和支持！未來嘅路會係點，我自己都唔清楚，不過我依然會努力，希望！」

馬仔公布死訊「明蔚回到天父懷抱」

事隔數天，昨晚傳來李明蔚病逝噩耗，馬浚偉在李明蔚的facebook撰文：「按照Sarena李明蔚的意願，本人代表她的家人在此公布，明蔚於今（昨）天，即2021年5月4日下午5時10分，回到了天父的懷抱。感謝各方對明蔚一直以來的關心、支持和愛護！感恩！祝福大家！Amen！」馬浚偉其後在自己的fb留言：「不用痛了！不用怕了！乖乖在天家等馬仔哥哥！我們靜待那天，再見！」大批網民留言悼念，說她一直好勇敢，希望她安息，不用再受痛苦。林子博惋惜李明蔚這麼年輕離世。

20歲組「小龍鳳」出道攻樂壇

李明蔚約20歲時與兩名男生羅澤鈞與陳浩然組成「小龍鳳」出道，向樂壇發展。2012年22歲的李明蔚到加拿大進修，但在當地逗留3個月便病發，不停留了兩日鼻血，檢驗後確診患罕見腺樣囊性癌，她隨即返港醫治。她半年內做了38次電療和4次化療，身體產生很多副作用，如右耳聽覺受影響、牙骱肌肉萎縮、口腔潰爛，經治療後病情一度穩定。2016年癌症復發，擴散至肺、肝、腎、骨，因腫瘤擴大壓着神經線，李明蔚半邊面癱、右眼不能閉上、聲帶也受影響，說話有困難，但她未有放棄，積極接受治療。

遺傳勇敢堅強 感激父親不離棄

李明蔚前年與爸爸一同接受《明報》專訪，李爸爸陪伴女兒踏上抗病之路，他說一直為女兒打氣，亦期望醫學界早日研發針對「腺樣囊性癌」的醫治方法。當時李明蔚有「給爸爸的話」，感激爸爸不離不棄照顧，她的勇敢及堅強遺傳自爸爸，她不會放棄。

去年籌醫藥費接受「免疫細胞治療」

李明蔚去年9月在社交網拍片，公開求助籌醫藥費，希望以「免疫細胞治療」續命，當時她說：「好希望大家可以幫助我，等我能夠活下去！」後來她獲足夠金額支付昂貴治療費用，並在去年10月於fb透露完成第一個療程，當時她的胃口和精神也不錯；同年11月她在fb說：「驗了血液循環腫瘤細胞（CTC），醫生說在我體內活躍的癌細胞已由初次的68跌至2。很感恩！」到12月，她完成第2個療程，不過因為免疫系統差，導到面部生蛇，當時她要服藥治療和休養。李明蔚今年3月中更新fb透露身體狀况麻麻，氣喘兼背脊骨和心口骨愈來愈痛，她當時感謝大家慰問，但因為太痛，所以未能逐一回覆，並需要休息。至上月初，她因劇痛要入院接受治療，及後她透露身體轉差，癌細胞擴散，肝腫瘤也愈來愈大，令她劇痛及出現肚積水，當時醫生給她開止痛藥，並要以輪椅代步。

最後親自留言：很想可舒服起來回家

李明蔚最後一次親自更新fb是上月20日，她表示再次入院，要抽腹水減少肚脹，以及不夠氧氣導致呼吸吞嚥困難，所以要長期吸氧氣。她寫道：「身體狀况再一步下降，心情複雜，加上痛楚，醫生終於開了嗎啡水給我！只可吞流質食物！現在醫生轉送我到療養院看情况！很想可以舒服起來可以回家！知道大家很擔心和支持我，我相信上天自有安排！感謝大家！」