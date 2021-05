next

【明報專訊】衛蘭昨日舉行《It's OK To Be Sad》新專輯分享會,新碟上周推出即賣斷市,現正加印2000張,她開心說:「真的估不到,好感恩。」她為新碟寫歌外,相集亦親自操刀,「我近期愛上攝影,花了一個月時間,去香港好多地方周圍影,我試過探訪露宿者,他們好願意分享故事,有個露宿者是大學教授,發現香港的露宿者問題好嚴重」。

朋友真實經歷拍成MV

衛蘭現場獻唱兩首新歌,還首播新歌MV,她說:「MV已準備網上和電視兩個版本,提供不同年紀觀眾收睇,MV故事是我朋友的真實經歷,啟發我靈感,希望透過歌曲帶出信息,讓他們知道自己不孤獨,有人明白他們。」問她為何不為MV演出?她笑說:「交畀專業演員,我唱就得啦!」她透露有3名朋友在兩個月內因各種原因去世,心情有點感觸,但沒有加速想結婚生仔念頭,她笑說:「反而沒有想,個腦只想音樂。」

記者:鍾一虹