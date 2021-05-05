趁疫下平租開餅店 佗B湯怡擔心巡舖作動

【明報專訊】懷孕7個月的湯怡將於7月分娩，昨日她於尖沙嘴見傳媒，再宣布喜訊，婚後實現理想，成立個人烘焙品牌KAKAchevee，網店本月底營業，首間店舖下月於荃灣開幕，她最近跟不同品牌和餐廳合作，更為母親節創作陳醋雪糕。湯怡說：「芝士蛋糕、曲奇所有都是手作，懷孕期間容易攰，生產力低，有請兩個師傅幫手，產前、產後都會在餅店打躉，有想過巡舖時要生仔點算？」

湯怡讀中學已愛上炮製糕點，去年計劃赴日本進修，但遇上疫情封關，沒想到此時人生迎來結婚生仔，加速實踐烘焙生意。她說：「趁疫情平租，麥生（老公麥秋成）鼓勵我做，今次開舖斥資幾十萬，他有出錢支持我。我見到梁詠琪疫情下留港上堂整甜品新聞，我希望生完仔，再進修烘焙課程。」她笑稱老公好怕食芝士，試過餵對方吃一口她烘焙的芝士蛋糕，對方登時變樣，畀面夾硬吞落肚。

決定順產體驗陣痛

母親節將至，準媽媽湯怡當日休息一天，跟母親、奶奶食飯慶祝。她說：「做了媽媽，今年母親節特別開心，現在胎兒開始會踢肚皮跟我交流，聽歌特別有反應，我有時會彈琴胎教，BB喜歡食辣味和炸物，但我皮膚敏感不敢食太多，過兩天影大肚寫真，送給自己做母親節禮物。」胎兒性別暫時保持神秘，她透露決定順產分娩，並說：「我家姐都順產，我都想體驗陣痛滋味，所以我堅持做瑜伽、行樓梯，希望幫助生產順利，但不會再做倒立，以安全為重，免得長輩擔心。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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