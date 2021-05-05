裕美自爆供養林作 每月給5位數零用

【明報專訊】裕美與甄詠珊前晚擔任《星級靚聲演奏廳》網上直播騷嘉賓，裕美表示近年兼顧珠寶與美容生意，已一年多沒有公開演唱，今次過足唱歌癮，並說：「平時只會在洗手間唱歌。（男友林作沒陪你唱歌？）他五音不全，唱歌把聲變細路，不似做大律師時，說話腔調雄壯，他在屋企玩貓時好乸型，我經常叫他Man一點，覺得自己Man過他。」

林作日前出戰拳賽打敗仗，裕美爆他肩頸拉傷，但沒有肉赤而呵護送暖。有否擔心男友練拳會打她？裕美說：「佢試吓打我，我實打死佢，佢唔敢撩我，話我仲要養佢。」裕美大爆自從林作跟她拍拖後，被母親撤銷了他的附屬信用卡，並說：「現在他靠我養，因我賺錢比他多幾倍。」

嘲男友遺傳母親孤寒性格

自認闊綽的裕美，透露每月給林作5位數零用，並說：「我做生意找他做法律顧問，出一份糧給他，現在可以大聲叫他做嘢，但他為人斤斤計較，試過沒有現金食飯問我攞，我欠他少少錢就叫我立即過數，我笑他太『度』，好難發達。」

裕美認為林作用錢方面遺傳母親性格，並說：「他媽媽會買幾百萬手袋，但的士司機畀少兩蚊都鬧。」她笑稱天生愛睇靚仔，林作外形絕非其標準，靠才華搭夠，裕美說：「我要接受人無兩全其美，不過他是最有安全感的男朋友。」

記者：鍾一虹