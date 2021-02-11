趙婷執導《永恆族》預告曝光 揭開MCU新階段 安祖蓮娜舞劍 讚馬東石親切

安祖蓮娜祖莉（右二）大讚《永恆族》拍檔馬東石（右一）是個充滿才華又親切的演員。另外，卡苗蘭哲尼（左起）、莉亞麥曉、陳靜及理察麥登亦在預告片現身。

【明報專訊】隨着美國疫情開始受控，紐約、洛杉磯等主要城市的戲院逐步重開，荷李活亦摩拳擦掌，率先「亮劍」的是迪士尼旗下Marvel電影公司，前晚發放一條長約3分多鐘短片，歸納Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第4階段所有片名和映期，並首次公開今年重頭戲、出爐金像導演趙婷執導的《永恆族》（Eternals）預告片，安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）以金髮造型舞劍，相當搶鏡，加上已故「Marvel之父」Stan Lee生前錄製的旁白，勾起粉絲的集體回憶。

宣傳片的前半部分，先由Stan Lee聲音導航：「我喜歡與人接觸，這是世上最美好的事情。」然後剪輯過去MCU首3階段作品的精華片段，令人回味過後，下半部分才是戲肉，一口氣公布MCU第4階段所有電影的開畫日期和次序，今年下半年將有4齣新片排隊上映，包括《黑寡婦》7月打頭陣，《尚氣與十環幫傳奇》、《永恆族》和《蜘蛛俠：不戰無歸》分別在9、10和12月登場。

公開《黑豹2》《Marvel隊長2》片名

明年亦有4片開畫，《奇異博士2》、《雷神奇俠4》、《黑豹2》和《Marvel隊長2》各佔3、4、7及11月檔期；至於《蟻俠3》與《銀河守護隊3》則安排2023年2及5月上映。《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）和《Marvel隊長2》（The Marvels）的英文片名屬於首次曝光，前者在「黑豹」卓威博士文（Chadwick Boseman）病逝後，如何延續故事？實在令粉絲好奇；後者片名似在暗示新角色「Ms. Marvel」將會加盟，並跟扮演「Marvel隊長」的貝兒娜森（Brie Larson）聯成一線。

至於宣傳片焦點，無疑是《浪跡天地》出爐華裔金像女導趙婷執導《永恆族》的從未曝光片段，雖然只有短短數個鏡頭，足以叫粉絲興奮不已。《中坑同學會》女星莎瑪希恩（Salma Hayek）飾演永恆族首領Ajak，先以現代西部牛女造型騎馬登場，並念出熱血對白：「你愛某些東西時，會為它奮鬥。」證實新片時間軸設定在《復仇者聯盟4：終局之戰》結束後的說法可靠。

然後《黑魔后》安祖蓮娜祖莉、《內政保鑣》理察麥登（Richard Madden）、《情人眼裡巴基斯》卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）、《我的超豪男友》陳靜（Gemma Chan）及《屍殺列車》馬東石等永恆族成員一字排開出場，氣勢十足。

畫面一轉，安祖蓮娜以金髮造型的Thena登場，黃金神劍一揮，配合凌厲眼神，相當搶鏡；陳靜飾演Sersi緊接道出：「是我們改變了一切。」Marvel電影公司總裁奇雲費格（Kevin Feige）最近接受傳媒訪問時表示，Sersi對《永恆族》相當重要，「如果要在眾星中找出一名主角，那便是陳靜」。此話一出，令全球華人觀眾更感期待。

提起安祖蓮娜，昨日她以視像會議形式，跟童星芬尼圖（Finn Little）一起接受韓國傳媒訪問，藉此宣傳另一新片《滅我者》（Those Who Wish Me Dead）。當地記者最關心她跟韓星馬東石在《永恆族》是否合作愉快？她大讚對方：「我和馬東石已經成為好同事和好朋友，他有才華、親切而且好人，期望觀眾享受《永恆族》。」被問到會否想跟其他韓星合作？安祖蓮娜笑說：「韓國有太多出色演員，難以一一提出，總之我想拍韓片，無論是參演抑或執導都可以。」