【開箱】擊敗《不割席》奪奧斯卡紀錄短片獎 《Colette》的榮譽與哀愁

【明報專訊】上月舉行的第93屆奧斯卡頒獎禮，講述2019年香港反修例社會運動的《不割席》，入圍角逐最佳紀錄短片後，號稱自由都市的香港特別行政區，沒電視台直播或轉播頒獎禮，一如《理大圍城》，電檢列為三級，沒明言「禁」，戲院已放棄放映。最終《不割席》敗在講述二戰法國抵抗運動倖存者的《Colette》手下。跟《不》片一樣，觀衆可免費收看《Colette》，後者在YouTube的The Guardian（《衛報》）頻道播放，片長約24分鐘，法語對白，設有英文字幕。

背負逾70年的傷痛

《Colette》導演基亞奇諾（Anthony Giacchino）應VR遊戲《榮譽勳章：超越巔峰》（Medal of Honor: Above and Beyond）的公司邀請，拍攝以二戰為題材片段，給遊戲用戶瀏覽。基亞奇諾與監製杜雅（Alice Doyard）原定訪問在諾曼第登陸的一名老兵，當地導遊把他倆介紹給曾參與法國抵抗運動的Colette Marin-Catherine認識，兩人立即對她的故事產生興趣。不過Colette拒絕踏足德國位於諾德豪森市的米特爾堡多拉（Mittelbau-dora）集中營，直到歷史系學生Lucie Fouble介入，Colette改變心意，願意到訪她兄長Jean-Pierre於70多年前命喪之地。

片中Colette年屆九旬，滿頭銀絲，卻身體健壯，眼神炯炯；看她年輕時的照片，更是美人胚子。她十來歲就跟母親及兄長加入抵抗運動。當時她年幼，只負責監視德軍行動，譬如記錄車牌等。哥哥Jean-Pierre則會分發傳單、藏起武器及協助抵抗運動成員匿藏。不幸地Jean- Pierre於1943年被捕，送到米特爾堡多拉集中營，被強制勞動，最終因過勞而死，終年僅19歲，他逝世約一個月後，盟軍才趕到。據悉米特爾堡多拉集中營當時共關押了6萬人，二戰結束前約三分一人死去。當時被關在集中營的人主要工作是建造V-2長程彈道飛彈，在納粹高壓監控和逼迫地下，他們不眠不休，2萬亡魂很多都像Jean-Pierre一樣死於營養不足及過勞。

片中Lucie Fouble只有17歲，跟Jean-Pierre被捕時同齡，她主修歷史，對囚禁在米特爾堡多拉集中營的逝者很感興趣；她深信唯有面對這段殘酷歷史，人類才有希望免於重蹈覆轍，Lucie期盼建立被囚禁者的詳細檔案，更專研Jean-Pierre的個案，因而認識了Colette。Lucie稱她是法國英雄，在盟軍來到之前，只有百分之一的法國人積極反抗納粹。Colette倒是說多得Lucie，她才會踏上前往德國米特爾堡多拉集中營的路上，看看奪去兄長生命的地方。在前往德國的火車上，Colette告訴Lucie，Jean -Pierre比她年長3歲，英俊、聰明又意志堅定，在學校連跳兩級，而且自我要求很高，就像他們的媽媽。Colette母親來自軍人家庭，爸爸和兩名兄弟在一戰時命喪德軍手下，沒料到兒子後來也死在德國人手裏，曾對Colette說，死的怎不是她？哥哥的死，還有母親可能轉眼已忘掉的晦氣話，卻是纏繞Colette逾70年的傷痛。

恍如嫲孫的感情

Colette和Lucie來到集中營的一片草地時，前者自責沒帶來鮮花而痛哭，Lucie也跟着一起落淚，Colette這時候搞笑地說Lucie沒比她好多少，兩人根本未能令對方歡笑，Lucie羞澀說：「但我們互相扶持。」這一老一少建立恍如嫲孫的感情；片末，Colette把哥哥唯一留下來的戒指送了給Lucie，這個研習歷史的年輕女孩，再次流下淚來。《Colette》是奧斯卡歷來首部由電玩遊戲公司監製的得獎電影，諷刺的是《榮譽勳章：超越巔峰》在市場反應麻麻，倒是英國《衛報》有慧眼，發行此片，亦是這份報章繼講述種族議題的《Black Sheep》後，兩年內再度獲奧斯卡最佳紀錄短片提名並奏凱。