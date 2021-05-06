廣播界開山祖師 曾演處境劇《香港八一》 李我逝世 享年99歲

李我有「香港廣播界開山祖師」之稱，當年在廣播劇《天空小說》，一人聲演所有角色。（資料圖片）

李我近年因身體狀態及行動不便入住護養院，昨午傳來他離世的消息，太太蕭湘說他走得安詳。（資料圖片）

【明報專訊】有「香港廣播界開山祖師」之稱的李我昨日去世，享年99歲。資深電視人劉天賜昨午在社交網透露噩耗：「李我先生走了﹗」李我遺孀蕭湘接受傳媒訪問親證丈夫離世消息，表示丈夫昨午1時許離開，走得好安詳。李我多年前因身體不適，加上行動不便，入住護老院。他與太太蕭湘結婚逾70年，鶼鰈情深，為了陪伴丈夫，更一同入住護老院。

太太蕭湘：兒孫陪伴最後一程

李我是香港著名播音員，亦有「播音皇帝」稱號。2017年他因身體不適入院，當時躺在病牀精神不錯，面帶笑容用耳筒聽音樂。當時蕭湘表示丈夫沒有胃口，不肯吃東西，曾要打強心針，醫生曾叫她做好心理準備，她做了最壞打算，結果丈夫好堅強，捱過一關；之後她與丈夫入住護養院方便照顧。前年劉天賜探望李我後，說李我叔仍好生猛。去年劉天賜上載李我與蕭湘合照，祝賀他們結婚71年，並形容李我是「風行廣州、港澳七十年播音名宿」。

昨日劉天賜在社交網寫道：「李我先生走了﹗」蕭湘接受傳媒訪問表示，丈夫昨午1時許離世，走得好安詳，兒子、孫仔陪伴走最後一程。她透露李我走時眼有淚光，她叫丈夫不要掛心自己。她指丈夫近月經常進出醫院，始終年紀大。

墨寶贈商台：話到口中留幾句

同樣任職廣播界的車淑梅，在社交網貼出3年前和李我合照，寫道：「在3時左右接到信息，李我叔叔，一個小時前已離開了我們……我們領導潮流的大大前輩，我們永遠懷念您！您的創意！您的風格！您的聲線！您待人接物的豪爽！你咬字的清晰！我們還有很多要向您學習的地方啊！3年前在老人院見到大大前輩依然靚仔！李我叔叔和蕭湘姐姐是恩愛夫妻，就算在病牀前他們依然會拖着手的，願姐姐保重！加油！」

商台對李我的離世表示：「曠世奇才，永隔天空，商業電台痛別 我們的宗師 李我」。去年離開商台的資深傳媒人潘小濤，在社交網貼出李我贈予商台的墨寶「話到口中留幾句 理從是處讓三分」，表達懷念。

有「金牌製作人」之稱的蕭潮順，多年前為圓恩師黃霑遺願，邀請李我錄製「好聲書」，希望保存香港珍貴的聲音。李我當時親自將自己的經歷錄音，內容精彩，是傳奇人物。蕭潮順見到李我，感受到大明星的氣場，會穿上西裝；就算後期他前往探望，李我仍會認真換衫才見面。

創作《天空小說》 一人聲演所有角色

李我原名李晚景，自細跟中醫師媽媽學唱粵曲，13歲曾跟隨名導演湯曉丹學編劇，與20多名朋友組成「新春秋劇團」。隨團到廣州演出時，被風行電台台長賞識，邀請他擔任半小時廣播劇主持，大受聽眾歡迎，他所說的故事都是經電台播放，被形容是《天空小說》。

他改藝名「李我」，曾解釋因當年想到自己無親無故。他創作的故事主要講述當時社會生活點滴，還一人聲演所有角色，風行省港澳逾30年。1949年李我加入香港麗的呼聲，並同時將《天空小說》帶到香港。之後他再轉到澳門綠邨電台，其間認識創辦商業電台的何佐芝。李我1959年加入商台，他的《天空小說》大受歡迎。至1975年因預見電視潮流，李我封咪。退休後，李我在1981年參演無綫處境劇《香港八一》，飾演算命師「覺悟因」，角色深入民心，一直拍到《香港八六》。該劇結束後，他亦淡出幕前，偶然客串。

與妻結婚71年 同住護老院陪伴左右

李我與蕭湘結婚逾71年，兒孫滿堂，李我曾說不可以沒有太太。蕭湘近年為照顧李我，陪伴他住進護老院。她曾問丈夫：「如果我比他走先怎麼辦？他說不知道，聽他這樣說，我更不能病倒，為了照顧他，我要堅持下去。」蕭湘稱要照顧好自己身體，不想比丈夫「走先」。

娛樂組