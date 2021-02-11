BTS綜藝節目玩遊戲爭食五花腩 Jimin睇相估名唔識孫興慜

Jimin玩睇相估人名遊戲連番落敗，連知名球星孫興慜（圓圖）他也認不出來，他其後辯稱認得相中人物，只是反應太慢才答不出來。

【明報專訊】韓國人氣男團防彈少年團（BTS）演出的網上綜藝節目《BTS Run》，近日與當地有線頻道tvN金牌監製羅暎錫的網絡節目《出差十五夜》合作推出4集節目，前晚於影視串流平台Vlive首播。BTS的7名成員挑戰由羅暎錫炮製的遊戲，其中Jimin為了獲得五花腩等豐富午餐，開出「賭注」若落敗，BTS會免費為《出差十五夜》拍宣傳片。

《BTS Run》與《出差十五夜》合作的聯乘節目前晚推出首集。原來BTS各人不知道與《出差十五夜》合作便錄製節目，所以當羅暎錫突然現身，BTS成員驚訝得目瞪口呆，笑言甚少見到名人在眼前出現。羅暎錫大讚BTS是世界級巨星，成員Jin更毫不謙虛地回應，場面搞笑。

落敗願意免費拍宣傳片

其後BTS投入《出差十五夜》最熱門的「人物遊戲」，玩法是要在看到照片後，即時答出照片中人的名字，若7名成員能連續答中13條問題，即可獲得豐富午餐，包括韓牛、五花腩、龍蝦、即食麵、蔬菜等，若答錯一條即要交還其中一款美食。

遊戲開始前，成員Jimin自言玩遊戲是其弱項，相反V自詡在家看此節目時全部答中，結果Jimin真的接連答不出人名，甚至看到著名職業棒球手柳賢振及熱刺球星孫興慜的照片，也答不出來，因而遭隊友責罵。最終BTS輸掉所有美食，只剩下白飯及泡菜。Jimin為了幫隊友加餸，拉攏Jin及V跟羅暎錫交易，要求再玩一次遊戲，若BTS贏了能獲得五花腩，輸了則為《出差十五夜》免費拍宣傳片；結果BTS扭轉局勢，反敗為勝。

BTS擔正，加上金牌監製羅暎錫這陣容的聯乘節目，上架一日已有超過373萬點擊，不少粉絲大讚BTS成員搞笑。其餘3集會分別於本月7、11及14日播出。

胞姊結婚 J-Hope被集郵

另一方面，BTS成員J-Hope的胞姊兼時裝界網紅鄭智宇，昨日與圈外男友結婚。據報鄭智宇的婚禮在首爾舉行，僅招待相熟親友。身為主人家之一的J-Hope穿上西裝戴口罩出席，仍搶盡一對新人的頭，成為賓客的集郵對象，網上更瘋傳他在婚禮的照片，隊友Jin及RM也有到場祝賀。

適逢昨日是韓國兒童節，多名韓星捐款做善事，幫助貧困兒童，J-Hope與《Start-Up》秀智分別捐1億韓圜（約69萬港元），《鬼怪》女星金高恩則捐出5000萬韓圜（約34萬港元）。

文：蘇珮欣