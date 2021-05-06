【開箱】韓版《黑天鵝》 《夢魘》申敏兒演精神錯亂跳水女王

【明報專訊】《輔佐官》申敏兒與《隧道》李俞英合演的韓片《夢魘》，原定去年12月在港上映，卻撞正第四波疫情爆發，戲院停業。相隔半年終安排今日在港上映。故事講述跳水選手在車禍後，發現身邊最好的朋友兼拍檔不為人知的陰暗面，導致精神崩潰。《夢魘》去年9月在韓國上映時，受疫情影響，票房頗為慘淡，錄得10.7萬人次觀看，未知香港票房能否逆轉？

互相競爭妒忌的跳水選手

《夢魘》描述兩名從小相識並且同是跳水運動員的崔怡英（申敏兒飾）與秀珍（李俞英飾），一直形影不離、互相幫助，不過外界焦點總是在金牌得主怡英身上，使成績較差的秀珍感到不是味兒。怡英得悉秀珍打算退役後，向教練提出與秀珍一起參加雙人高台跳水比賽，教練強烈反對，指此舉只會拖累怡英表現，但她堅持己見，並游說秀珍一起參賽。表現一直未如理想的秀珍，在雙人高台跳水比賽突然狀態大勇，表現比怡英有過之而無不及，怡英本應替對方開心，但聞說秀珍服食禁藥，於是相約對方傾談。

怡英與秀珍會面途中發生嚴重交通意外，車輛在高速公路衝落大海，怡英獲救，秀珍失蹤。怡英蘇醒後，對意外如何發生記憶模糊，只記得喝醉後，坐上秀珍的車兜風，還勸她不可服食禁藥。秀珍失蹤及復出的壓力，怡英開始出現幻聽與幻覺，經常聽到秀珍的聲音、別人對她指指點點、跳水隊新人覬覦她的位置等，怡英精神逐漸崩潰，甚至到無法收拾的地步。

怡英覺得身邊所有人均妒忌其才華，並想傷害她，其實她才是始作俑者。怡英與秀珍小時候一同參與青少年跳水比賽，當時秀珍表現出色，冠軍在望。比賽途中，怡英得悉秀珍母親病危，將此事告知對方，秀珍出賽的心情因而大受影響，結果表現失準，落敗且受傷。自此秀珍對跳水產生陰影，最終借助藥物才能出賽。怡英與秀珍雖然情同姊妹，但二人心裏互相妒忌。秀珍怪責怡英當年將母親病危一事相告，害她失去信心，多年來明知她為此感到痛苦卻不聞不問。此外，當日車禍，司機原非秀珍，實是怡英酒後駕駛，怡英與秀珍連人帶車墮海後，怡英置受傷的秀珍不顧，獨自逃出水面。

《夢魘》情節與荷李活片《黑天鵝》（Black Swan）有不少相同之處，兩齣電影都是刻劃戲中女主角誓要成功的瘋狂與偏執，面臨壓力爆煲，並挖掘出內心潛藏黑暗面。《黑天鵝》的妮坦莉寶雯（Natalie Portman）手指傷口不時流血破爛，象徵她精神狀態不穩定。《夢魘》的申敏兒則有額頭上的傷口，復原後又再被她挖破，兩片概念如出一轍。《夢魘》用懸疑手法帶出兩女互相猜疑及妒忌的心情，雖然沒有很強烈的驚嚇場面，但在怡英的幻覺中，所有人也會瞬間變臉，出現嘲笑她的恐怖表情，令人不寒而慄，效果與《黑天鵝》也甚為相似。

開鏡前3個月受訓

戲中大量跳水場面是另一亮點；申敏兒與李俞英為了演繹高台跳水運動員角色，開鏡前3個月開始受訓，所有高難度跳水動作，一絲不苟練習，有接近標準運動員的表現。申敏兒受訪時透露，雖然她喜歡游泳，但跳水是另一回事，她自爆有少許畏高，克服高台跳水並不容易。此外，她在戲中素顏上陣，坦言起初不習慣，後來慢慢接受了。李俞英則為了練習跳水一度受傷，「跳水時被威也扯到，導致肋骨骨折，被送到急症室，停工休養了一個月」。

上映日期：5月6日