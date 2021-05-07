清水灣舊電視城探靈 蔡思貝又驚又好奇

【明報專訊】方力申（小方）和唐劍康（當奴）主持的myTV SUPER節目《鬼上你架車》，昨日於電視城舉行記者會，節目嘉賓蔡思貝到場支持，被小方和當奴的「鍾馗」造型嚇到花容失色。

小方表示最驚一集是與嘉賓林盛斌（Bob）到義莊探靈，正值農曆新年，他們真的不敢入，只有攝製隊進入，但站在門口已很驚，Bob為求安心，一到場便大派開工利市，令他們也要補派，而且對方除上香外，還長期口噏噏，當奴笑言：「還以為是鬧我們，原來是講不好意思。」

方力申遇怪事：道門彈開見神位

當奴大爆節目女嘉賓都由小方駕車接載，男嘉賓就他接載，「可能小方駕駛車齡比我長，又擔心有靚女坐我旁邊，我會分心」。小方笑稱見慣風浪，又說全是導演安排，可能拍出來效果較靚。談到靈異經歷，當奴笑稱最經典是當年商台同事話有靚女DJ加人，原來是阮小儀。

小方表示試過拍鬼片，原本要打開其中一道門，綵排時開到，但正式拍攝卻開不到，於是改用另一道門，拍完後，那道原本開不到的門突然彈開，裏面還有個神位。

蔡思貝之前隨兩名主持及攝製隊到清水灣舊電視城探靈，平時聽不少前輩分享舊電視城的故事，這次親身到現場感受，心情又驚又好奇，加上是夜晚拍攝，感覺更加恐怖。不過最後他們沒有進入電視城，只在外面一塊大玻璃門前拍攝，因覺得要尊重不應踩界，但當時好大風，不知是否心理作用，覺得有架小巴不停來回出現。他們拍攝完畢，有做足儀式才離開。

可曾遇過靈異經歷？蔡思貝自稱想像力較豐富，小時候經常覺得房間角落有對眼望住她。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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