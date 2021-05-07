避談背男友到翟威廉家過夜 麥貝夷：已無聯絡裕美

【明報專訊】麥貝夷早前爆出前男友出軌，並指控對方「性伴侶多得驚人」，曾與她傳過緋聞的翟威廉成為頭號嫌疑人物，但後者否認曾與麥貝夷拍拖。之後麥貝夷再爆前男友曾「偷食」她的好姊妹，言語間暗示「小三」是裕美，令裕美受牽連，傳兩女反目。被拖落水的裕美日前開腔澄清並非小三，更反擊稱麥貝夷曾背着當時男友Edmond到翟威廉家過夜。

麥：裕美曾是交心好友

麥貝夷昨日出席品酒活動時表示有留意裕美的報道，稱對方是認識多年的交心好友，曾經互相幫助，見對方過去經歷幾段感情，也有在網上代裕美逐一回應。談到裕美接受訪問的事，麥貝夷稱不清楚對方用意：「幫我定害我？她才知。Edmond是她介紹的，是好男仔，但分手後已沒有聯絡裕美。（裕美爆背着Edmond到翟威廉家過夜？）感情是兩個人的事，只有當事人最清楚，我回應到此，亦控制不到別人的說話。」她稱跟裕美無聯絡，沒回應是否仍是朋友，只說相聚看緣分。問她日後會否帶眼識人？她笑稱要檢查眼鏡度數。

麥貝夷稱有朋友出資邀她拍微電影及錄新歌，打算將10年前入行第一首派台歌《前度》重新包裝推出；重唱此曲似有弦外之音？她說沒有特別意思，目前以工作為重，暫不拍拖。

記者：林蘊兒