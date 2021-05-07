最長久唱片騎師 宣布月中榮休 96歲Uncle Ray：我與音樂同在

【明報專訊】現年96歲、有「樂壇教父」之稱的Uncle Ray（Ray Cordeiro，郭利民）縱橫香港廣播界逾70載，多年來透過主持電台節目，以音樂慰藉人心。Uncle Ray昨日宣布因受疫情影響，將於5月中告別電台主持工作，正式榮休並開展新生活。Uncle Ray去年底因疫情暫時放下工作，留家抗疫，結果一停4個月；他有感疫情嚴峻，回歸無期，決定退休。

娛樂組

Uncle Ray是健力士世界紀錄持續主持電台節目最長久唱片騎師的紀錄保持者，主持港台第三台節目《All The Way with Ray》逾40年，多年來他風雨不改在直播室為聽眾播送好歌；去年底因疫情暫休，留家抗疫。當時他希望待疫情緩和，期待在大氣電波再與聽眾相會，但疫情反覆，復工無期。

停工思考未來

Uncle Ray昨日發出「千里同行 終須一別」退休聲明，他在聲明中表示編製自傳時，正值疫情肆虐，朋友勸阻他繼續上班。他有感心境如何年輕，也得承認自己年事已高，風險極大，聽從勸告暫別直播室，沒想到一停便4個月。疫情嚴峻，回歸無期，讓他放了一個悠長假期，多了時間思考未來。

退下不等於停下

Uncle Ray說：「年齡是加法，日子是減法，現在的我不單止要善用每一天，更加要珍惜每分每秒。有什麼想做，仍然未做的事呢？思前想後，其實沒有任何事只有我或者必須我去做，我更樂意讓其他人秉持我的精神，把我想做的事延續下去。過去無數的日子，我放下唱片，除低耳機，關掉咪高峰，離開直播室，不會有什麼特別感覺，因為知道第二天還是會回來。幾個月前真的難以想像今天的決定……我要退休了！退下來不等於停下來，我還是與音樂同在。我深信人生有盡，音樂無限。」

訪問無數樂壇巨星

Uncle Ray於1924年在香港出生，1949年加入麗的呼聲出任撰稿員，後獲升為唱片騎師，主持首個節目《Progressive Jazz》。及後他於1960年加入香港電台，1970年開始主持香港最長壽的電台節目《All The Way with Ray》。

他訪問過不少國際樂壇巨星，包括披頭四樂隊 （The Beatles）、奇里夫李察（Cliff Richard）等。他曾扶助過不少本地歌手及組合，包括許冠傑、蓮花樂隊與泰迪羅賓等。

廣播典範 獲獎無數

Uncle Ray致力推動電台廣播及本地流行樂壇的發展，獲得不少嘉許及榮譽，包括1987年獲頒大英帝國員佐勳章；1997年獲香港電台頒發「廣播成就榮譽獎」；2000年被列入健力士世界紀錄成為「全球持續主持電台節目最長久唱片騎師」；2008年獲香港特區政府頒發銅紫荊星章等。廣播處長李百全感謝Uncle Ray對廣播界的貢獻。

Uncle Ray榮休前，本月10日至14日重回錄音室主持最後一周節目《All The Way with Ray》，與聽眾敘舊和道別。他亦會於本月16日現身港台第二台節目《2000靚歌再重聚》，與主持區瑞強及聽眾分享人生精彩故事及介紹他最新出版的自傳。