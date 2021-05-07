「體演文出」選委席位減半 汪明荃代業界發聲：很多人不滿

【明報專訊】汪明荃（阿姐）日前獲邀出席特首林鄭月娥主持的《選委界別分組面面觀》，討論政府修改選舉制度後，新制下選舉委員會中「體育、演藝、文化及出版界」60席大幅削減至30席一事。

阿姐直指業界被刪減一半席位後，失去了一半聲音，很多人感失望和不開心，並說︰「這次選委會由1200人增至1500人，本應人數增加，但反而有些界別少了。譬如我們『體、演、文、出』，以前應該有60席，現在跨小組，我們的界別只得30席，當然有很多人不滿。而且不是全部直選，有15席是透過3個指定團體，有15個又經過另一個稱為表列團體，這些政府已立法，變成很多人沒有機會，又怎可以代表？有一半聲音沒有了，他們當然有很多不滿。」特首解釋這次的選委會要有廣泛代表性，同時亦要均衡參與，她說︰「這次減席位的，不止是你們這個界別分組，所以我希望你們諒解，因我們要納入更多的界別分組。」

阿姐被問到對今次完善選舉制度的看法，她說：「明白這個重改、或重整、或重修是一個需要，大家都為整體社會利益，我們一定要接受。現在既然是國家定了下來，但我希望這個情形，譬如說參與，希望將來逐步再會改進，讓香港人真的可以實現『港人治港』，我希望是這樣。」

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