林德信為MV慳錢 搵老竇林子祥做茄哩啡

【明報專訊】林德信以獨立歌手身分自資推出國語新歌《愛沒有理由》，找來好友恭碩良合作，由構思歌曲到拍MV，歷時3年。林德信邀得父親林子祥助陣拍MV，「父子檔」首次在MV合作，為的是慳錢，他說：「故事講述一粒微細星塵演變成一個人，在宇宙裏覓得愛人，牽涉到太空、宇宙和時差，短短5分鐘的MV都拍了一年。是我入行以來，製作費最貴的MV，自資6位數字，但想到歌曲是永久保存，一切都值得。（貴在哪裏？）用了很多特技效果，導演要呈現宇宙景象，又要花錢用特技將我變老，最慳錢的方法是找我爸爸客串。初時不想麻煩他，怕別人說我靠人事關係，但為慳錢，沒辦法，約了4次吃飯，最後一次才敢開口，他一口答應。（父子價？）開工有畀利市，他很開心。」

林子祥拍片幫兒子宣傳新歌，透露林德信為新歌MV花了很多心機，並笑說：「我已經睇過MV，佢畀咗個茄哩啡角色我，到最尾先有一個鏡頭，如果還有什麼好的茄哩啡角色，記得搵老竇。」林德信聞言笑說：「對我來說，父親的客串好重要，他幫我交代到時差。他說是緣分，話我由細到大聽他唱『願我會揸火箭，帶你到天空去』，可能我已經被洗腦都不知，看新歌歌詞和這個MV的故事，真的好有緣。」

記者：柯美