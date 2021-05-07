《文森佐》刺激人氣升 廣告MV輪流拍 宋仲基傳新劇演富二代

【明報專訊】韓星宋仲基主演有線台tvN劇集《黑道律師文森佐》結局收視高收14.63%，帶動人氣急升，除了接拍廣告外，也會擔任Heize新歌MV男主角，就連另一有線頻道JTBC明年重頭劇《財閥家的小兒子》，昨日亦傳斟他演出，雖然消息未經證實，但已惹起網民熱烈討論。

文：蘇珮欣

韓媒早前報道，JTBC為紀念10周年台慶，去年開始籌拍一齣製作費高達200億韓圜（約1.38億港元）的重頭劇，改編自網絡小說《財閥家的小兒子》，講述男主角被富豪誣陷侵吞財產而遭殺害，轉世後成為該富豪的小兒子，決定復仇並吞噬整個家族的故事。據報新劇早於2018年已計劃開拍，但一直只聞樓梯響，最近終於有眉目，由《W：兩個世界》鄭大胤執導，《成均館緋聞》金泰姬編劇，預計今年8月開拍，並於明年播出。

曾合作《成均館緋聞》

截至目前為止，新劇仍未公布演員陣容，昨日有相關人士透露，邀請一名近期人氣高企的演員擔綱，消息一出即惹起網民猜測，認為主角是憑《黑道律師文森佐》爆紅的宋仲基，加上宋仲基曾演《成均館緋聞》，令到他跟金泰姬編劇再度合作的傳聞甚囂塵上。

宋仲基是否接拍新劇，暫時仍是未知數，但可以肯定的是，他的工作不斷，包括為女歌手Heize演出新歌MV。Heize曾為《鬼怪》、《德魯納酒店》、《山茶花開時》及《雖然是精神病但沒關係》等韓劇唱主題曲，去年轉投「江南大叔」Psy創辦唱片公司旗下，現正籌備最新專輯。

Psy昨日表示，聽罷Heize新歌後，腦海立即聯想起宋仲基，於是邀請對方擔任MV男主角，「我雖然認識他，但並不算熟絡，當我大膽提出請求，多得他也喜歡Heize歌曲，欣然答應演出，多謝文森佐」，並把3人合照上載到社交媒體。據報MV已於本周三完成拍攝，至於新專輯的發行日期尚未公布。

今舉行粉絲見面會

提起宋仲基，今日將會透過YouTube直播網上粉絲見面會，有消息指今次活動請來《女高推理班》搞笑女星Jae Jae擔任主持。話說宋仲基早前宣傳電影《勝利號》時，曾亮相Jae Jae主持網台節目，彼此互相欣賞，所以邀請對方幫忙。據宋仲基的經理人透露，他為籌備見面會，無論節目內容、聯絡主持和邀請神秘嘉賓等，事無大小一一參與，更有望大展歌喉。

除了拍劇拍MV，宋仲基亦接拍廣告搵真銀，獲邀擔任炸雞店Mom's Touch代言人，昨日公開宣傳照及幕後花絮，力谷新推出的炸雞漢堡包。