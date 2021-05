【明報專訊】在1985年演出某牛仔褲廣告一炮而紅的英國模特兒兼男歌手Nick Kamen,日前不敵癌魔病逝,終年59歲,他的好友兼歌手佐治童子(Boy George)證實死訊,並透過社交媒體上載二人合照以示悼念,其他樂壇中人包括Duran Duran成員John Taylor、天后麥當娜(Madonna)等亦有留言哀悼。

娜姐曾經表示,當年看罷Nick Kamen的牛仔褲廣告後,迅即被他的性感魅力深深吸引,於是主動聯絡對方,邀請他合唱一曲《Each Time You Break My Heart》,並收錄在她的第3張專輯《True Blue》,成為樂壇佳話。

Nick Kamen原名Ivor Neville Kamen,1962年生於英國薩塞克斯,雖是模特兒出身,但他更熱愛音樂,翻唱Four Tops經典名曲《Loving You Is Sweeter Than Ever》結果登上意大利流行榜冠軍,他的作曲才華亦受肯定,《I Promised Myself》曾獲搖滾樂隊Dead or Alive重唱。