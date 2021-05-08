女友Pumpkin Jenn疫後辦大型婚禮 前天堂鳥成員Tyrese不介意未婚生B

【明報專訊】前天堂鳥（BOP）成員歐喬鋒（Tyrese）的網紅未婚妻Pumpkin Jenn，與朋友合資近7位數開設自家護膚品牌，設於銅纙灣的分店昨日舉行開幕禮，Tyrese與馬天佑出席支持。Tyrese賣口乖讚護膚品牌如未婚妻一樣純天然，又讚未婚妻做生意叻過自己，其經營的園藝生意仍在摸索中，將來婚禮佈置會由公司一手包辦，但未定婚期。

Pumpkin Jenn想疫情過後，在花田搞大型婚禮，到時大家不用戴口罩，可以開心盡情跳舞。她不急於結婚，卻心急想生BB。Tyrese笑說定期不設防，不介意先有B後結婚，希望有一子一女湊成「好」字。Pumpkin Jenn笑言已叫Tyrese多吃蝦及蠔。

「天堂鳥解散非因金錢糾紛」

Tyrese承認天堂鳥已解散，但他仍要履行之前接下的代言和活動工作，未來他專注自己的生意。他否認因金錢糾紛不歡而散，「都無金錢，何來糾紛？不是不歡而散，大家有共識解散，感謝公司和兩名成員理解我的想法」。他稱已踏入30歲，想有些轉變，對自己和未婚妻都要有點承諾，做實在的事。

記者：柯美