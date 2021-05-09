母親節幸福滿瀉 陳凱琳被家中3條King冧爆

【明報專訊】2013年港姐冠軍陳凱琳與老公鄭嘉穎結婚兩年多，育有2歲大仔鄭承悅（Rafael）及9個月細仔鄭承亮（Yannick）。陳凱琳今年首次以兩子之母身分過母親節，大讚鄭嘉穎是好老公，知她想好好紀念這個別具意義日子，特意安排一家四口到沙灘玩，給她一個幸福滿瀉的母親節。在3條King的寵愛下，這個靚媽冧爆。她最希望兩子能成為好人，識得尊重別人及有擔當。陳凱琳的媽咪陳劉惠嫺表示最初不接受鄭嘉穎，相處後改觀，讚這個女婿抵惜，給予101分。

陳凱琳（Grace）表示母親節提早一日跟媽咪及婆婆三代同堂食晚飯慶祝，今天她會親自下廚跟奶奶慶祝，她說：「我有準備禮物給她們，就是我兩個兒子！」

嘉穎安排一家四口沙灘同樂

Grace首次以兩子之母身分過母親節好開心，但兒子年紀還小，沒要求他們做什麼，最緊要一家人齊齊整整一起慶祝，切個蛋糕已很滿足。她知道大仔Rafael在學校學了一首唱給媽媽聽的歌，很期待大仔表演給她看。她讚老公鄭嘉穎非常好，陪她帶兩個仔到沙灘玩：「他知道我鍾意影相，一家人在沙灘拍照，當作一個回憶和禮物。我沒什麼物質上的禮物特別想收，現在的環境，一家人身體健康最重要，希望疫情快點過去，帶兩個仔去旅行，出去見識。」

大仔開朗活潑 細仔文靜內斂

成為兩子之母後，Grace要教導大仔跟她一起照顧和愛惜弟弟，「暫時兩個仔都無讓我激氣，不過有時不讓大仔玩玩具或看電視會扭計，是反叛一點，但我們不會縱容。」她稱兩子性格不同，大仔Rafael開朗活潑，細仔Yannick較靜和內斂：「大仔很聰明仔，知道何時去惜人、攬人，就會得到想要的東西。細仔是很溫柔、很sweet的男仔，我諗他們大個都不得了，一定𧨾到女仔暈。」

為母壓力大 望兩子有擔當

Grace除創立自家護膚品牌和當KOL外，亦開始慢慢回歸幕前，擔任主持工作。她表示喜歡做清談節目，時間無拍劇般長，因喜歡說話和聽別人的故事，很適合她。她有感事業和家庭之間很難取得平衡，有時工作會想快點回家照顧小朋友，幸好有媽媽、老公和家人幫手，減輕她的負擔。她承認有客戶邀請兒子拍廣告，她不抗拒，到他們長大時，可能是很好回憶，但視乎主題。Grace坦言為人母壓力很大，要帶領小朋友走一條正確的人生道路，尤其兩子年紀還小，需要付出的心機和時間更多。對兩子有何期望？Grace希望他們成為一個好人，將來以正面態度待人處事，識得尊重別人，有擔當和負責任。

記者：陳釗