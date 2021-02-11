解仔女似混血兒之謎 陳媽媽畀女婿鄭嘉穎101分

【明報專訊】Grace的母親陳劉惠嫺接受車淑梅主持港台節目《舊日的足跡》訪問，對於當初有傳Grace與年齡相差22歲的鄭嘉穎拍拖不獲她接受，她直認：「係呀！第一，我不認識他；第二，聽聞他好花弗；第三，年紀都有少少影響，怕他玩玩吓，我初時不想見他，驚不知點面對和相處。我真的好驚，不開心，因為是Grace的初戀。Grace提議大家分開祈禱，結果上帝要我主動去認識他。」

讚嘉穎窩心又體貼

首次見面時，鄭嘉穎送了一支好名貴的紅酒給她老公，好尊重他們、好熱情、好有禮貌，說話不會左顧右盼，實話實說，是誠實男子，好值得她尊重。她說︰「我不應覺得他搶了我個女，或者兩三年後會散；也不應該無奈及死死氣地承認他們在一起。」

經過多次溝通，陳媽媽與鄭嘉穎互相接納，沒有隔膜。Grace與鄭嘉穎拍拖3年結婚，陳劉惠嫺認為他們覺得適合便可以，「我非常祝福，送上從上帝而來的祝福」。她大讚鄭嘉穎婚後以家庭為重，「重到我叫他不要那麼誇張，他常擔心兩個仔長大後會否不夠錢用，又常問Grace有否不舒服。我說他現在已經好好；他卻說可以更好。他常叫Grace不要慳錢，要用就用，又會神神秘秘買個靚手袋送給Grace，又對Grace說唔知點樣去多謝她，真係好愛她」。她大讚嘉穎窩心又體貼，「這個女婿好似紅酒，初試未飲出味道，一路飲發現味道變化萬千，愈來愈好。我好愛他，他很抵惜，我給他101分，那一分是上帝額外加上的」。

Grace跟孖生弟弟Derek外表像混血兒，有人更將Grace的家姐Joyce外貌跟弟妹比較。陳劉惠嫺表示他們出世時跟Joyce一樣白淨，但14歲時開始眼大面尖，「可能我媽媽是馬來西亞人，擁有亞裔的容貌。小朋友喜歡戶外活動，也可能加拿大的食物有很多荷爾蒙」。她稱大女沒因妹妹比自己漂亮不悅︰「Joyce說Grace是她的妹妹，每個人都靚，只是角度不同，沒有人能以容貌去分裂她們。」Grace亦好愛及崇拜家姐Joyce。