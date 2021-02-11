謝安琪捧場睇MIRROR演唱會 姜濤上載視頻：好攰呀

【明報專訊】人氣組合MIRROR前晚舉行第2場演唱會，吸引不少圈中人捧場，包括謝安琪與老公張繼聰、林嘉欣與老公袁劍偉，還有擺烏龍去錯首場的吳肇軒等。MIRROR落力演出，成員姜濤在社交網上載與呂爵安（Edan）視頻，姜濤對着鏡頭說：「好攰呀！」Edan則食着香蕉說：「good show蕉！」姜濤又上載大批「姜糖」舉起燈牌跟他說：「姜濤繼續good show！」

謝安琪都是「鏡粉」，全程看得投入，完騷與張繼聰入後台跟MIRROR影合照。謝安琪在社交網說：「有個人（張繼聰）諗住帶我去睇MIRROR演唱會，我就會好鍾意佢……well……演唱會好好睇，多謝你哋又落力又精彩嘅演出。盡情享受你哋嘅舞台，繼續加油，繼續good show！」她說期待下次到紅館看MIRROR演出。張繼聰則讚MIRROR說：「佢哋真係好叻仔，有今日嘅成績，係好值得的，更加值得有廣闊嘅前路。加油，繼續努力，期待你哋有更多精彩嘅作品同演出！」

鄭秀文送祝福：繼續型爆

鄭秀文前年紅館演唱會請MIRROR任嘉賓，她在社交網上載MIRROR唱她的歌曲《我們都是這樣長大的》的演出片段，她非常驚喜，大讚12名成員有12倍的爆發力。她回想當日MIRROR做她嘉賓時，花時間排練全新舞蹈及為歌曲重新編曲，那股用心盡在不言中，這份誠意，她一直記憶猶新。她向MIRROR送上加油及祝福：「繼續型爆！」

吳肇軒前晚終於有得入場睇騷，他笑言：「追究不到點解會發生，有人叫我好似玩穿越咁著番同一套衫來，但我不是來搞笑，是來睇騷，專程來撐陳瑞輝（Frankie）及邱士縉（Stanley），張門票是今（前）日的日期。」他自嘲因這單瘀事，身邊朋友包括Frankie都嘲笑他。

記者：林祖傑