8歲兒子受病魔折磨等待腸臟移植 曾瑞珊克盡母職無私奉獻

【明報專訊】曾參選港姐的曾瑞珊在facebook「龍媽日記」專頁記載跟丈夫與子女的生活。「龍媽」曾瑞珊的大仔甘珞龍（甘甘）今年8歲，她稱老公為兒子取「珞」字是堅固、穩陣的意思，生肖屬龍故用龍字。珞龍很堅強，患短腸症的他，6歲前經歷了6次大手術，小腸割剩正常人的20%，大腸僅有少少連接直腸。曾瑞珊照顧甘甘經歷驚濤駭浪，由最初似在黑暗中坐過山車般過生活，到抱着希望移居台灣，等腸臟移植手術的機會。她說珞龍長大要成為有作為的人，以他的故事給正為生命奮鬥的人祝福。曾瑞珊就是為這名小戰士無私奉獻的媽媽。

曾瑞珊（甘太）是2006年港姐決賽佳麗，同屆港姐是陳茵媺、周家蔚及呂慧儀等。她曾被安排跟楊茜堯與黃智雯接受無綫的精英訓練班，但4年後她選擇離開娛樂圈，組織家庭生孩子；去年12月，一家四口到台灣展開「寶島革命之旅」，陪甘甘等待接受腸臟移植手術。今年母親節，她跟子女在台灣度過，甘太接受《明報》電話訪問。

甘甘6歲前做6次大手術

甘甘出世3日便因「扭腸」要做大手術，6歲前做了6次大手術，因腸壞死要切除，他日常腰間要孭造口袋，同時胸口也接駁着喉管，長時間輸營養液。他1歲多時經常嘔，無論早晚有沒有吃東西也會嘔不停，身體又陷脫水狀態，他又不懂表達，與父母同處於最辛苦時刻，直至3歲後才改善。2016年，甘甘因腸出血再嘔血，再入手術室，他出世開始便經歷驚險過程。曾瑞珊說：「當時感覺是在黑暗中坐過山車，不敢抱希望，每過一日就是掙了。」她的生活日常，每天為兒子駁喉管注入營養奶、換造口袋、清洗造口等。

「媽媽不可以哭」

悉心照顧短腸兒，甘太獲兒子愛的呼應。他們抵台灣後，甘甘突然腸出血要入醫院；過往在港有老公幫手，但今次他返港處理工作，更堅強的媽媽也覺得好攰想哭；邊執行李準備到醫院，她問甘甘：「媽咪可以哭嗎？」甘甘說不可以，因他要媽咪開心。這句話要她再撐住，入院輸了兩包血就無事。她笑說平日跟甘甘的相處是水火不容，她急性子，但兒子則相反，喜歡重複再重複，又怕試新事物，所以她有時要做嚴厲媽媽推動。她眼中的甘甘是有思想與聰明，會健康快樂成長，未來大有作為。她說：「我唔係要佢掙好多錢，只想將他的故事延長，讓正為生命奮鬥的人知道，他們也可以做到，送祝福給他們。」

細女懂事行動支持

甘甘於8月便9歲生日，他有一個4歲妹妹「妹豬」，問甘太會否忽略對女兒照顧？她說：「有一段時間這問題也纏繞在腦海，但妹妹好懂事，她知道哥哥要特別照顧，似是以行動給我支持，並叫我放心。我陪伴妹妹的時間較少，待哥哥的情况穩定，我會以餘生的時間補番畀妹妹。」

重新選擇都要做甘甘母親

甘甘以特別形式來到這個家庭，甘太覺得感恩，因為「多姿多采」歷程令他們有更緊密關係，雖然有挫折，但因為甘甘令他們不敢怠慢，更不可以放棄。問甘太若可重新選擇，會否選甘甘成為自己兒子？她說：「我是沒有猶豫地答：『Yes！』因甘甘改變我的人生，他帶來積極、力量，他教懂我對自己的人生負責任。他跟妹豬也是我的人生導師，畀我返轉頭，我一定會再揀做甘珞龍的媽媽，但我會做得醒目些、叻啲，同埋更有耐性。」

記者：唐嘉晞