網上認識同路人 定居台灣為子醫病

【明報專訊】甘太在facebook的「龍媽日記」專頁是她的勇敢記錄，兒子的病令她抑壓，在他兩歲多時，她有很多心底話要抒發，就將生活的日誌跟大家分享。她因此為接觸到很多同路人，有來自世界各地的關懷，自己的經歷又給別人啟發，這些成為她的動力。2018年透過「龍媽日記」認識了一名台灣媽媽，互相交換資訊，促成了帶甘甘到台灣醫治的決定。

「寶島革命之旅」見光明

甘太說：「2018年底我們在台灣見醫生，他專業地回應我們的問題，同時讓我感覺他是以患者角度同行。2019年中，我們再到台灣見醫生，之後便決定投資移民台灣。甘甘要接受腸臟移植手術，他要在台灣等，我們一家人一起到台灣。當時香港正發生社會運動，後來又爆疫症，好多人以為我們是因政治問題移居台灣，其實是剛巧。我只可說感恩在混亂環境下可以去一個有愛、有希望、見到曙光的地方生活。」她在fb專頁以「寶島革命之旅」為題分享台灣生活，她解釋「革命」包含犧牲、改變與現狀的不如意，若停留現狀，人生只會後退，要進步大改變，就是衝擊着他們一家人的命運。雖然移植手術仍要等待，但很值得，現在她見到不一樣的光明，這是大膽的決定，但要是成功，希望鼓勵到同路人。

甘爸爸辭職賣樓準備赴台

原本計劃是甘太跟子女在台灣，甘爸爸則每周五飛到台灣，周日返港繼續工作。不過因疫情打亂計劃，甘爸爸在台灣逗留了一個月，安頓後便返港工作，孤獨在港3個月，就決定辭職，現在準備賣樓，一家四口在台灣生活。她說：「革命之旅的『犧牲』是上天賜給我們一家的成長旅程。」