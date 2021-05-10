岑杏賢母親節宣布懷胎5月 老婆再有喜 何猷君：家庭地位又下降

【明報專訊】昨日母親節，已故賭王何鴻燊的四房兒子何猷君與太太奚夢瑤報喜將再做父母，奚夢瑤繼前年10月誕下兒子何廣燊後，她昨日分享何猷君帶兒子送康乃馨給她的照片，說以後可以收兩束康乃馨，透露懷有第2胎，何猷君笑言自己在家庭的地位又下降了。岑杏賢亦趁母親節宣布跟丈夫造人成功，已懷孕5個月，她表示與丈夫非常感恩和快樂。

娛樂組

何猷君與奚夢瑤結婚近兩年，奚夢瑤前年10月為他誕下兒子何廣燊，亦是賭王何鴻燊的長孫。近月有傳奚夢瑤懷第2胎，有內地傳媒拍到何猷君陪她到私家醫院檢查，又有指她腹部微隆，上圍升cup，孕味甚濃，當時何猷君與奚夢瑤未有回應。

恭喜四太又抱孫 回覆母抱孩子照

昨日母親節，奚夢瑤在微博上載何猷君帶兒子何廣燊送康乃馨給她，還有兩束康乃馨照片，她留言：「以後母親節可以收兩束康乃馨啦﹗」宣布懷第2胎。何猷君轉發太太的帖文，笑言：「我的家庭地位又要下降了﹗」大批網民留言恭賀，他們回覆說多謝，奚夢瑤透露未決定孩子的名字，但未有提及BB性別。昨日《明報》聯絡何猷君媽媽四太梁安琪，恭喜她快將再抱孫，她未有回應，只傳上一張母親抱着孩子的圖片，寫有「認真的女人最美，最美的女人是母親。祝福天下的媽媽，母親節快樂！」

《愛‧回家》角色突然消失半年露端倪

岑杏賢去年11月嫁從事金融工作的圈外丈夫張嘉俊（Kelvin），婚後她繼續在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》扮演Icy一角。不過上月劇情突然交代Icy要離港半年返美國探親，因而傳出她懷孕的消息，當時她避談是否有喜，只說有消息再向大家宣布。昨日她在社交網上載照片，宣布已懷孕5個月。相中的她腹部明顯隆起，依偎着丈夫露出幸福笑容。她說：「對的！今日主角係我，不再是秘密了！確實有一個5個月大的胎兒在我的肚子內撫摸着我。能在不到5個月的時間內見到我們的小迷你人，我和丈夫非常感恩和快樂，而且十分幸運。可能這是我們今年的最寶貴禮物，我們很高興將成為父母。我們希望所有媽媽及準媽媽，今天有個美好的母親節。」

稍後公開BB性別 圈中好友祝賀

岑杏賢表示和丈夫選擇完成一切詳細產前檢查、知道BB各方面一切正常後才分享喜悅。她說：「一日未真正當媽媽，都未能夠體會到，由懷孕開始，心態上、身體上帶來的各種變化！呢一份奇妙旅程，好多謝我媽媽，你絕對是我最大的榜樣，最大的驕傲！未來日子，還有很多東西向妳學習，向唔同媽媽學習！」

另外，岑杏賢接受無綫娛樂新聞台訪問時說，懷孕是計劃之內的事，一直嘗試，好期待BB出世，稍後才告知大家BB性別，暫時保持少少神秘感。她懷孕後口味有改變，變得鍾意食甜及辣的食物。圈中好友陳凱琳、蔡思貝、呂慧儀、高海寧紛紛祝賀。好姊妹朱千雪替岑杏賢開心，說對方好鍾意小朋友，會是好媽媽。